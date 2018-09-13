Любопытно: сколько времени необходимо паре, чтобы почувствовать себя комфортно друг с другом

Больше всего времени партнерам требуется для того, чтобы ходить в туалет в присутствии партнера

Будьте счастливы вместе. Фото: depositphotos

Мужчинам нужно гораздо меньше времени для того, чтобы расслабиться, находясь рядом со своей партнершей. Например, мужчинам требуется в среднем 3 месяца, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно обнаженным во время сна в одной постели с партнершей. В свою очередь, женщинам требуется почти 4 месяца, чтобы избавиться от дискомфорта, ложась в постель с мужчиной обнаженной.

Это стало известно в результате опроса, проведенного порталом Mattress Advisor, предает "Новое время".

В опросе приняли участие свыше 1 тысячи респондентов, которые отвечали на вопросы о том, на каком этапе отношений они не чувствовали дискомфорта в окружении своего партнера при разных бытовых обстоятельствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как улучшить секс в отношениях: необычные советы сексологов

Примечательно, что больше всего времени партнерам требуется для того, чтобы ходить в туалет в присутствии партнера. Так, мужчины могут справлять нужду в присутствии женщины спустя 7 месяцев совместной жизни, в то время как женщине для этого потребуется не менее 10 месяцев.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что спустя в среднем 11 месяцев совместной жизни партнерам становится все более и более комфортно жить вместе, и не испытывать стыда из-за вздутия живота или во время бритья интимных частей тела в присутствии партнера.

Тем временем секс-педагог развенчала пять популярных мифов о сексуальном воспитании детей. Сексуальное образование – это не рассказы про половой акт и "откуда берутся дети".