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Любовь в сети: как вычислить брачного афериста в интернете

Узнайте, как при знакомстве в интернете распознать мошенника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
В сети много мошенников и аферистов
В сети много мошенников и аферистов
Фото: Pixabay

В 21 веке знакомство в интернете стало обыденной вещью, и с каждым годом все большее количество пользователей ищет свою вторую половинку в сети. Однако стоит быть на чеку, ведь вас может подстерегает неожиданная опасность: брачные интернет-аферисты. Можно ли отличить мошенника от порядочного мужчины по анкете, страничке в соцсети и переписке? Как не попасть в руки мошенников?

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В эфире общественно-резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на канале "Украина", рассказали о трех проверенных способах вычислить брачного афериста.

  1. Проверка соцсетей. Обратите внимание на социальную страницу человека, с которым общаетесь. Как давно она создана? Какая у нее история? Если страница пустая, нет друзей, да еще и недавно создана – это может быть фейк.
  2. Анализ фото. Выберите из профиля фотографию в наилучшем качестве и в наиболее четком ракурсе. Проверьте это фото в поиске Google, чтобы удостовериться, что фотографии не ворованные. Если вы попали на мошенника, то в результате поиска у вас будет много совпадений, и фото "избранника" или "избранницы" засветятся на других ресурсах.
  3. Реквизиты. Интернет-мошенники обычно используют одинаковые схемы, по которым выманивают деньги у жертв. Ссылаясь на некий форс-мажор, они просят отправить конкретную сумму денег и делятся реквизитами. Не поленитесь проверить в поисковике и реквизиты, которые вам дает человек. Вероятность того, что вы – не первая жертва, очень высока, поэтому, реквизиты могут всплыть на разнообразных форумах или других ресурсах, где другие пользователи, попавшие в ловушку, предупреждают о мошенничестве.

Напомним, сколько времени нужно миллениалу, чтобы дать свой номер телефона на сайте знакомств: любопытное исследование.

Смотрите видео: как на праздники работают аферисты-ловеласы

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Источник: Сегодня
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