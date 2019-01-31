Любовь живет три года: как продлить ее на всю жизнь

Сколько живет любовь: три года или вечно

Иногда очень сложно разобраться в своих чувствах Фото: rawpixel.com от Pexels

"Любовь живет три года" – цитаты из одноименного нашумевшего французского фильма быстро разлетелись по всему миру. И какая-то доля правды в этом утверждении есть. Что же такое любовь, откуда берется, куда уходит, почему так быстротечна и как ее сохранить? Читайте ответы в нашей статье.

Куда уходит любовь?

Как много пар, познакомившись и влюбившись, чуть ли не с первого взгляда, живут и не чают души друг в друге. Но вот через какое-то время наступает тот самый злосчастный момент, когда краски меркнут, чувства гаснут, крылья виснут, любовь притупляется, а на передний план выходят всевозможные недостатки партнера, затмевая все его достоинства.

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И откуда они только берутся? Ведь раньше-то их не было! Ваш любимый человечек состоял исключительно из одних достоинств, которые вы в нем рассмотрели и за которые его полюбили. На самом деле все погрешности и недостатки были всегда, просто вы их не замечали.

Оглянитесь на себя. Разве, встретив того самого единственного и неповторимого человека, вам не хотелось казаться лучше, чем вы есть на самом деле? И чем вы тогда занимались? Демонстрировали свои самые лучшие качества, а огрехи старались припрятать. Поверьте, это было взаимно, и ваш партнер тоже изо всех сил стремился вам понравиться. Вы оба играли тех людей, которыми не являлись на самом деле! Ведь быть лучше и казаться лучше – разные вещи.

Что такое любовь к человеку?

Природа хитра и мудра. Чтобы два человека обратили друг на друга внимание, соединились в семью и продолжили род, матушка-природа одаривает их любовью, надевает на влюбленных своеобразные "розовые очки", и тогда человек видит лишь положительные стороны в своем партнере, совершенно не замечая негатива.

Но вот проходит срок, достаточный для того, чтобы родился и немного окреп ребенок, и эти самые очки падают с глаз, открывая реальную не приукрашенную жизнь. Вы уже обладаете друг другом, и вам больше нечего скрывать. В семье начинаются брожения, недовольства, скандалы и ссоры. Вот и получается, что приблизительно любовь длится 3 года. Если у людей хватит сил, терпения и мудрости преодолеть этот кризисный период, они смогут сохранить семью. А если эмоции превысят разум, то от былой любви и привязанности не останется ровным счетом ничего.

Почему любовь живет три года?

На самом деле это не любовь, а страсть живет 3 года. Просто на каком-то этапе люди подменяют эти понятия. Любовь, которая держится исключительно на особенностях физиологии и сексуальном желании, не протянет долго. Ее запала от силы хватает на этот период времени.

Что такое любовь к человеку? Это нечто большее, чем просто дикая безудержная страсть. Помимо собственно секса, настоящая любовь включает в себя целый спектр чувств: симпатию, взаимопонимание, уважение, гармонию, заботу, внимание, признательность, нежность. Если пара это понимает и ценит друг друга, у нее есть шанс переступить трехлетний порог и пойти дальше по жизни рука об руку. Если же страсть иссякнет – в итоге не останется ничего, что могло бы удержать людей вместе, брак живет три года и затем распадается за ненадобностью.

Как сохранить любовь?

Ведь за эти три года ничего не изменилось в вашем партнере, просто вы стали смотреть на него по-другому, из-под упавшей с глаз пелены. Значит, чтобы сохранить свою любовь, начинать надо с себя. Причем обоим. Если вы сознательно выбираете жизнь со своим партнером, вам придется серьезно поработать над собой. Рецепт сохранения любви прост и одновременно сложен: ищите компромиссы вместо претензий, проявляйте уважение и заботу вместо перетягивания одеяла на себя, дарите и отдавайте, вместо того чтобы требовать и брать. Вашу любовь отнимает ваш собственный эгоизм. Так что искореняйте его в себе. И тогда любовь пребудет с вами всегда.

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