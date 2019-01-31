Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Любовь живет три года: как продлить ее на всю жизнь

Сколько живет любовь: три года или вечно

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 14:13
Иногда очень сложно разобраться в своих чувствах Фото: rawpixel.com от Pexels
Иногда очень сложно разобраться в своих чувствах
Фото: rawpixel.com от Pexels

"Любовь живет три года" – цитаты из одноименного нашумевшего французского фильма быстро разлетелись по всему миру. И какая-то доля правды в этом утверждении есть. Что же такое любовь, откуда берется, куда уходит, почему так быстротечна и как ее сохранить? Читайте ответы в нашей статье.

Куда уходит любовь?

Как много пар, познакомившись и влюбившись, чуть ли не с первого взгляда, живут и не чают души друг в друге. Но вот через какое-то время наступает тот самый злосчастный момент, когда краски меркнут, чувства гаснут, крылья виснут, любовь притупляется, а на передний план выходят всевозможные недостатки партнера, затмевая все его достоинства.

Читайте также
Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

И откуда они только берутся? Ведь раньше-то их не было! Ваш любимый человечек состоял исключительно из одних достоинств, которые вы в нем рассмотрели и за которые его полюбили. На самом деле все погрешности и недостатки были всегда, просто вы их не замечали.

Оглянитесь на себя. Разве, встретив того самого единственного и неповторимого человека, вам не хотелось казаться лучше, чем вы есть на самом деле? И чем вы тогда занимались? Демонстрировали свои самые лучшие качества, а огрехи старались припрятать. Поверьте, это было взаимно, и ваш партнер тоже изо всех сил стремился вам понравиться. Вы оба играли тех людей, которыми не являлись на самом деле! Ведь быть лучше и казаться лучше – разные вещи.

Что такое любовь к человеку?

Природа хитра и мудра. Чтобы два человека обратили друг на друга внимание, соединились в семью и продолжили род, матушка-природа одаривает их любовью, надевает на влюбленных своеобразные "розовые очки", и тогда человек видит лишь положительные стороны в своем партнере, совершенно не замечая негатива.

Но вот проходит срок, достаточный для того, чтобы родился и немного окреп ребенок, и эти самые очки падают с глаз, открывая реальную не приукрашенную жизнь. Вы уже обладаете друг другом, и вам больше нечего скрывать. В семье начинаются брожения, недовольства, скандалы и ссоры. Вот и получается, что приблизительно любовь длится 3 года. Если у людей хватит сил, терпения и мудрости преодолеть этот кризисный период, они смогут сохранить семью. А если эмоции превысят разум, то от былой любви и привязанности не останется ровным счетом ничего.

Почему любовь живет три года?

На самом деле это не любовь, а страсть живет 3 года. Просто на каком-то этапе люди подменяют эти понятия. Любовь, которая держится исключительно на особенностях физиологии и сексуальном желании, не протянет долго. Ее запала от силы хватает на этот период времени.

Что такое любовь к человеку? Это нечто большее, чем просто дикая безудержная страсть. Помимо собственно секса, настоящая любовь включает в себя целый спектр чувств: симпатию, взаимопонимание, уважение, гармонию, заботу, внимание, признательность, нежность. Если пара это понимает и ценит друг друга, у нее есть шанс переступить трехлетний порог и пойти дальше по жизни рука об руку. Если же страсть иссякнет – в итоге не останется ничего, что могло бы удержать людей вместе, брак живет три года и затем распадается за ненадобностью.

Как сохранить любовь?

Ведь за эти три года ничего не изменилось в вашем партнере, просто вы стали смотреть на него по-другому, из-под упавшей с глаз пелены. Значит, чтобы сохранить свою любовь, начинать надо с  себя. Причем обоим. Если вы сознательно выбираете жизнь со своим партнером, вам придется серьезно поработать над собой. Рецепт сохранения любви прост и одновременно сложен: ищите компромиссы вместо претензий, проявляйте уважение и заботу вместо перетягивания одеяла на себя, дарите и отдавайте, вместо того чтобы требовать и брать. Вашу любовь отнимает ваш собственный эгоизм. Так что искореняйте его в себе. И тогда любовь пребудет с вами всегда.

Напомним, ранее мы писали, как вернуть любимого человека: советы, которые работают. Кроме этого, назван самый желанный партнер для отношений.

Смотрите видео: как вернуть страсть в отношения

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Почему некоторые пары умирают почти одновременно Как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит Как говорить с партнером про секс: пять любопытных фишек О каких семи вещах хотелось бы знать в молодости: мнение психолога
отношения любовь психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Вчера, 13:14Стиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

Вчера, 10:31Техно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Вчера, 08:57Психология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Вчера, 04:10Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 январяПсихология

Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

30 январяТехно

Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

30 январяFun

30 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 январяFun

Выходные дни и праздники в феврале 2019 года в Украине

30 январяСтиль

Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года: когда стричь волосы

30 январяТехно

В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Новости партнеров

Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой