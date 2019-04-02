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Любовный треугольник: что делать?

Как выйти из любовного треугольника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:19
Любовный треугольник: что делать?
Любовный треугольник: что делать?
Фото: Depositphotos

Треугольник в отношениях – это та фигура, в которой все несчастны. Существует он наверно столько, сколько существует мир. И самый частый финал: треугольник распадается, но никто не остается в выигрыше.

Немного статистики

Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что 1% таки уходят от жен к постоянным любовницам. Кроме того, бывает, что любовь настолько охватывает двоих людей, что они понимают: это судьба, разводятся-расходятся с прежними половинками и создают счастливую ячейку общества. И лишь 2% любовниц, в свою очередь, отдают себе отчет, что происходит и сознательно на это идут. Остальные туда просто "случайно попадают".   

Чем заканчиваются треугольники?

Если отношения "на стороне" длятся годами, в итоге кому-то все же становится неудобно сидеть на двух стульях, кто-то устает ждать или у кого-то кончается терпение и треугольник разрывается. Но страдают все трое. Вопрос в том, сколько времени длятся эти мучения и страдания.

Что делать?

Нужно сделать выбор. Психологи предупреждают: длительные отношения "на троих" изматывают психику, создают постоянное эмоциональное напряжение и в итоге портят не только нервы, но и физическое здоровье. А также подрывают самооценку и веру в себя того, кто находится в этой ситуации "на вторых ролях". Это напряжение и истощение психоэмоционального ресурса. И в дальнейшем развитие созависимости – когда расстаться все сложнее, а сделать выбор тем более.

Третьим будешь?

Как правило, треугольник никогда не возникает на пустом месте: это показатель какой-то трещины в отношениях с партнером. Если человеку чего-то недодает партнер в отношениях (секса, ласки, любви, эмоций, драйва, элементарного общения и т.д.), и при этом они не разговаривают, не обсуждают это, не слышат друг друга – скорее всего, тут скоро появится третий. Ну а дальше выбор за каждым: решить ситуацию сразу и расставить все точки над "і" – то есть сделать выбор. Либо начать новую жизнь по-отдельности.

Психологи советуют: если в жизни так случилось, что вас оказалось трое – нужно не затягивать ситуацию, а действовать. То есть сделать какой-то выбор. И уже в зависимости от этого решения, налаживать отношения внутри семьи, если решили сохранить семью, или налаживать собственную жизнь – если точка невозврата уже прошла.

Напомним, ранее мы писали о том, чего никогда не стоит делать ради мужчины.

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Источник: Сегодня
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