Люди с каким типом личности получают максимальное удовольствие от секса: научный ответ

Во время исследования психологи использовали модель "большой пятерки"

Начинайте планировать. Фото: depositphotos

Люди, склонные к планированию, получают от секса максимум удовольствия. Об этом сообщили немецкие ученые, которые решили выяснить, какие личностные черты оказывают наиболее благоприятное влияние на уровень сексуального удовлетворения, передает "Новое время".

В исследовании ученых приняли свыше 900 гетеросексуальных пар.

В частности, ученые из Рурского университета доказали, что сознательные, дисциплинированные и надежные люди, ориентированные на достижение результатов, а также склонные заранее планировать как свою жизнь, так и секс, имеют наивысшие показатели уровня удовлетворенности от секса.

В ходе исследования, результаты которого накануне были опубликованы в научном журнале The Journal of Sex Research, психологи использовали модель "большой пятерки", которая включает такие черты личности, как экстраверсия, доброжелательность и способность прийти к согласию, добросовестность, нейротизм и открытость опыту (интеллект).

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Им удалось выяснить, что наивысшее сексуальное удовольствие и удовлетворенность своей сексуальной жизнью отмечали те респонденты, которые были склонны к планированию и добросовестности. Их шансы на построение крепких и стабильных отношений с партнером также были в разы выше в сравнении с теми, кто отдавал предпочтение спонтанности.

При этом, отмечают психологи, партнеры людей, склонных к планированию и добросовестности, также были гораздо более удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем те, кто состоял в отношениях с респондентами, склонными к спонтанности.

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