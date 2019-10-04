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Людмила Кириченко: "Уже, наверное, не вернусь домой в Северодонецк"

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Северодонецк
Северодонецк
Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История украинки Людмилы Кириченко, которая из-за войны на Донбассе переехала из Северодонецка в Киев

Людмила Кириченко
Людмила Кириченко
Фото: Facebook

Я – коренная уроженка Донбасса, после обучения была направлена в Северодонецк, где и прожила свою сознательную жизнь. Однако, события 2014 года все перевернули. Оккупированный захватчиками город стал полностью другим. До сих пор с легкостью можно наткнуться на оружие и боеприпасы...

Решила ненадолго отлучиться к сестре в Киев в гости. Кто мог представить, что столица не отпустит меня уже как шестой год подряд!

Вернуться я не смогла. В прошлом осталась работа руководителем отдела кадров. Со взрослым, но родным сыном разделила граница... Там похоронен муж, осталась квартира, близкие.. .Окунулась в непознанную жизнь в совершенно чужом городе. Киев стал для меня вторым домом. А однажды, волею судьбы, познакомилась с замечательной семьей, которая стала для меня практически родной.

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Сейчас мне 61 год. Помогаю в воспитании 4-летнего ребенка, к которому отношусь как к внуку, которого у меня никогда не было, занимаюсь хозяйством. Мне приятно быть полезной и иметь возможность проявлять заботу. Конечно, домой тянет, это же моя родина. Однако, я благодарна этой жизни и людям, которые меня поддерживают.

Мне выпал второй шанс. Это значит никогда нельзя переставать верить в чудеса, а еще ежедневно упорно двигаться к их исполнению.

Конечно, уже наверное не вернусь домой... не знаю, дождусь, но хочется, очень хочется.

Расскажи свою историю на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, обязательно поставив хештег #свiдома, и получи шанс увидеть свою историю на сайте "Сегодня" вместе с красивой фотосессией!

  • Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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