Маленькие тайны знаков Зодиака: Раки обманывают, а Скорпионы склонны к насилию

Было бы лицемерием не признавать, что у нас временами возникают плохие мысли, которых мы сами стыдимся

У всех есть маленький грязный секрет (или целая масса таковых) о котором бывает трудно рассказать по секрету по всему свету. Было бы лицемерием не признавать, что у нас временами возникают плохие мысли, которых мы сами стыдимся. Интересно, что все это также зависит и от знака зодиака.

1. Овен

Они, скорее всего, когда-то разрушили свой брак или отношения, и возможно, чувствуют свою вину. Тем не менее, им удалось каким-то образом перевести эту вину в "режим отрицания", и теперь они ведут себя так, как будто ничего не произошло. Овны когда-то поступили плохо, но не могут этого признать.

2. Телец

Они крадут: деньги, сердца, все что угодно. Один раз похитив, Тельцы сделают это еще раз, и будут считать такие действия жизненной необходимостью. Они знают, что это неправильно, и им не нравится то, что они сделали, но тем не менее, во всех подобных ситуациях они больше любят самих себя и прячут эту тайну глубоко-глубоко в закоулках своей души.

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3. Близнецы

Близнецы прекрасно знают, как они легко и глубоко могут погружаться в хаос и беспорядок каждодневной жизни. Они отчетливо осознают, что не помогают семье и друзьям, но дело в том, что они не хотят чувствовать себя обязанными что-либо делать для них, если сами того не пожелают. "Маленьким грязным секретом" Близнецов является то, что их не волнуют чужие проблемы и нужды.

4. Рак

Раки умеют обманывать. Они наполнены секретами, большинство из которых являются грязными тайнами. Весьма вероятно, что Раки врут вам в лицо, и, более того, они лгут о вас другим. Они подружатся с вами из выгоды, и если какого-либо Рака заинтересует ваш партнер, он постарается его заполучить без всякого зазрения совести.

5. Лев

Они распускают руки. Да, они способны физически воздействовать на других. У Львов горячий нрав, и на протяжении всей своей жизни они иногда не знают куда направлять свой гнев, и вследствие этого, к сожалению, обижают других. У некоторых представителей этого знака может быть грязное прошлое и они усиленно прячут его за семью замками.

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6. Дева

Их секретом может быть нелюбовь к самим себе и отсутствие самоуважения, которые их очень беспокоят, что, в определенном смысле, является признаком решительности Дев и их внутренней силы. К сожалению, бедные Девы постоянно одержимы желанием быть лучше всех, но постоянно рассказывают сказки, что они хуже всех и каждого в этом мире.

7. Весы

Самая большая грязная тайна Весов – это их ранимость. Они стараются угодить и понравиться окружающим, чтобы избежать конфронтации и конфликтов. Они не хотят отвечать за свои действия, потому что считают, что никому нет никакого дела до того, чем они занимаются.

8. Скорпион

В этом мире есть люди, склонные к насилию, и многие из них – это Скорпионы. В прошлом они нередко делали нечто такое, что нанесло им непоправимый моральный ущерб, и они до сих пор не успокоились от этого. Скорпионы совершают дурные поступки, а потом тайно сожалеют о них всю свою дальнейшую жизнь.

9. Стрелец

Такое свойство характера, как надменность, может однажды погубить Стрельца. Порой люди этого знака ведут себя невероятно глупо, совершают абсолютно неразумные поступки, но надевают маску высокомерия и самоуверенности. Они теряют чувство самосохранения и способны накликать на себя беду.

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10. Козерог

У материалистов Козерогов есть исключительно негативная сторона характера: когда они решают сжечь все мосты, они делают это жестоко и бездумно, больно раня других людей. Потом это порождает в них огромное чувство вины, и они заталкивают его глубоко в себя, стараясь о нем не думать. Это их личный маленький ад.

11. Водолей

Они могут быть очень коварными и наносить вам удары в спину. Их маленькой грязной тайной является то, что когда они обижают вас, им это нравится и доставляет удовольствие. Они винят себя не за то, что любят причинять вам боль, а за то, что думают о том, как вас еще можно обидеть, просто так, ради развлечения. Водолеи считают эту свою черту очень плохой и прячут её в глубине души.

12. Рыбы

Очень часто Рыбы могут не сознавать, что некоторые из их промахов и черт характера можно назвать грязными, маленькими или тайными… но до тех пор, пока они не почувствуют себя задетыми замечаниями и комментариями других людей, которые видят их такими какими они есть: иногда противными, неорганизованными и навязчивыми.Flytothesky.ru

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