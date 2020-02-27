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Мама года 2020: В Украине стартовала национальная премия для лучших мам

За все время существования премии своими трогательными историями поделились более 2000 женщин, среди которых была выбрана 61 победительница

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35

Удивительные, самые искренние, вдохновляющие, смелые, добрые, милые – все это о мамах, которые всегда рядом и верят в нас. Мамы каждый день заботятся о детях, мужьях, отцах, успевают тысячи дел – строить карьеру, заниматься своим развитием и при этом оставаться красивыми и женственными. Именно поэтому, мы решили найти невероятных мам в Украине и рассказать о них.

Шестой год подряд в рамках проекта "Мама года" линия магазинов EVA призывает всех украинцев поделиться историей счастливого материнства, героиней которой может быть ваша мама, бабушка, знакомая или даже вы сами! Для этого в период с 27 февраля по 7 апреля заходите на сайт mamaroku.eva.ua и оставляйте свою невероятную историю.

Каждая мама особенная по-своему, поэтому можно выбрать номинацию, которая подходит именно вам – "Вдохновение", "Успех", "Большое сердце", "Спорт" и "Семейный уют". Для бабушек, которые являются примером для подражания не только для своих детей, внуков, но и для общества, есть специальная номинация "Супербабушка". А мамы, которые умело сочетают блогерство и воспитание детей и вдохновляют своих подписчиц быть смелее и счастливее, могут прислать свою историю в номинации "Блогер". Выбор победительниц проводится двумя способами: онлайн-голосованием и экспертным жюри.

Победительницы получат титул "Мама года" и будут торжественно награждены на конференции "Мама может" с участием звездных спикеров, которая состоится 17 мая в Киеве. Среди главных призов – отдых в SPA-комплексе, волшебное перевоплощение от стилистов и визажистов, фотосессия, мастер-классы известных экспертов и многочисленные подарки от партнеров проекта!

За все время существования премии своими трогательными историями поделились более 2000 женщин, среди которых была выбрана 61 победительница.

В 2019 году состоялась пятая, юбилейная, национальная премия "Мама Года", за период которой было собрано в два раза больше историй, чем в прошлые годы, и были награждены 14 победительниц.

Не откладывайте на потом и присылайте свою историю до 7 апреля на сайте премии: mamaroku.eva.ua.

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