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Мама года 2020: В Украине стартовала национальная премия для лучших мам

За все время существования премии своими трогательными историями поделились более 2000 женщин, среди которых была выбрана 61 победительница

Удивительные, самые искренние, вдохновляющие, смелые, добрые, милые – все это о мамах, которые всегда рядом и верят в нас. Мамы каждый день заботятся о детях, мужьях, отцах, успевают тысячи дел – строить карьеру, заниматься своим развитием и при этом оставаться красивыми и женственными. Именно поэтому, мы решили найти невероятных мам в Украине и рассказать о них.

Шестой год подряд в рамках проекта "Мама года" линия магазинов EVA призывает всех украинцев поделиться историей счастливого материнства, героиней которой может быть ваша мама, бабушка, знакомая или даже вы сами! Для этого в период с 27 февраля по 7 апреля заходите на сайт mamaroku.eva.ua и оставляйте свою невероятную историю.

Каждая мама особенная по-своему, поэтому можно выбрать номинацию, которая подходит именно вам – "Вдохновение", "Успех", "Большое сердце", "Спорт" и "Семейный уют". Для бабушек, которые являются примером для подражания не только для своих детей, внуков, но и для общества, есть специальная номинация "Супербабушка". А мамы, которые умело сочетают блогерство и воспитание детей и вдохновляют своих подписчиц быть смелее и счастливее, могут прислать свою историю в номинации "Блогер". Выбор победительниц проводится двумя способами: онлайн-голосованием и экспертным жюри.

Победительницы получат титул "Мама года" и будут торжественно награждены на конференции "Мама может" с участием звездных спикеров, которая состоится 17 мая в Киеве. Среди главных призов – отдых в SPA-комплексе, волшебное перевоплощение от стилистов и визажистов, фотосессия, мастер-классы известных экспертов и многочисленные подарки от партнеров проекта!

За все время существования премии своими трогательными историями поделились более 2000 женщин, среди которых была выбрана 61 победительница.

В 2019 году состоялась пятая, юбилейная, национальная премия "Мама Года", за период которой было собрано в два раза больше историй, чем в прошлые годы, и были награждены 14 победительниц.

Не откладывайте на потом и присылайте свою историю до 7 апреля на сайте премии: mamaroku.eva.ua.

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