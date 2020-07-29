Интервью

Мама на Бали: модель Ольга Нечипоренко рассказала, как живет и воспитывает сына на райском острове

Украинка рассказала, чем отличается воспитание детей на Бали

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, своего хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала, предприниматель Алина Качоровская.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала известная украинская модель и мама пятилетнего мальчика Макуа Ольга Нечипоренко.

Модель Оля Нечипоренко с семьей Фото: www.instagram/hola_mia

Оля, вы долгое время жили то в Австралии, то на Бали. Сейчас ведете островную жизнь, а последние 5 лет вы проживаете свою жизнь в статусе мамы. Как и когда вы поняли, что хотите стать мамой?

Мы это не планировали. Я приехала на Бали в 21 год кататься на серфе и наслаждаться жизнью. Так получилось, что остров познакомил меня с моим серфером почти сразу, и еще через 2 месяца мы с Коби поняли, что это любовь. Вдвоем мы много путешествовали по Азии, Океании и Австралии. А после путешествия на Фиджи в сезон дождей я вернулась беременной.

Вы работали моделью и довольно успешно. Сейчас вы также в этой профессии?

Я верю что Бали – магический остров, который сам выбирает своих жителей. На второй неделе пребывания здесь я сдала свой обратный билет. Каждое новое знакомство было как ящик Пандоры – открывало много возможностей, а я, бесстрашная, ныряла в каждую авантюру.

Модель Оля Нечипоренко Фото: www.instagram/hola_mia

Так я познакомилась с мужчиной из Ливерпуля, Джейсоном, который гастролировал по всему миру с группой Metallica. Это он выслал мое фото своему другу, владельцу модельного агентства. После чего все и закрутилось. Я до сих пор работаю моделью для постоянных клиентов, но сейчас у меня появились еще и два моих проекта – мультибрендовый бутик и ювелирный бренд.

К слову, о внешних данных. Вы отлично выглядите. Как вы держите себя в форме и тонусе?

Это стиль жизни. Я занимаюсь пилатесом и кикбоксингом и всегда слежу за питанием. Тут нет каких-то секретов.

Модель Оля Нечипоренко Фото: www.instagram/hola_mia

Вы – украинка, но живете уже довольно долго за границей, сейчас — на острове Бали. Как другая культура отобразилась на ваших материнских взглядах и вопросах воспитания?

Я вообще считаю, что мое материнство интуитивное. Я мама-друг. Как-то моя подруга идеально сказала о моем материнстве: "Когда дети видят дерево и пытаются залезть, мамы им говорят: "Аккуратно!". Ты же помогаешь Макуа залезть и говоришь: "Прыгай, я ловлю".

Наш сын Макуа серфит с нами с шести месяцев, а с девяти уже самостоятельно плавал. На пятый день рождения мы подарили ему мотоцикл. Папа у него профессиональный big wave серфер, бесстрашный человек.

Сын Оли Нечипоренко на мотоцикле Фото: www.instagram/hola_mia

Если сравнить разные культуры, возможно, вы что-то хотели бы посоветовать украинским мамам?

Я бы хотела, чтобы украинские мамы были более осознанными, ведь дети все чувствуют и понимают. Не нужно обманывать своих детей и всегда давать им выбор: не хочет есть – поест, когда захочет, упал – ничего, отряхнули коленки и пошли дальше. А еще — больше играйте со своими детьми, рисуйте, болтайте, будьте им другом, рассказывайте истории из своих жизненных приключений. Качественное времяпрепровождение — очень важно для вашего ребенка, ведь мультик посмотреть он сможет и сам.

Оля Нечипоренко с семьей Фото: www.instagram/hola_mia

Вашему сыну 5 лет, а он уже стоит на доске вместе со своим отцом. Принимает ли Коби активное участие в воспитании и развитии сына?

Коби – замечательный отец, который с момента рождения Макуа вовлечен во все процессы. Они вдвоем регулярно ездят в серф-путешествия на другие острова, они лучшие друзья. Коби для сына и учитель, и отец.

Сын Оли Нечипоренко со своим отцом Фото: www.instagram/hola_mia

Оля, вы – строгая мама? Каких основных методов воспитания ребенка вы придерживаетесь?

Не могу назвать себя строгой мамой, я умею договориться. Вообще, могла бы быть и построже. Он у меня очень активный и умный мальчик, и все время тестирует границы позволенного со мной.

У вас с сыном есть какие-то правила или ритуалы?

Каждое утро он прыгает ко мне в кровать и мы досыпаем в обнимку. Мы обязательно смотрим закаты, говорим "пока" солнцу и "привет" луне. Перед ужином каждый за столом говорит, за что благодарен сегодняшнему дню. Я целую сына и мы тремся носиками перед сном после сказки.

Модель Оля Нечипоренко с сыном Фото: www.instagram/hola_mia

Как женщине не разучиться любить себя, когда у нее появляется ребенок и все внимание переключается на него?

Любви к себе я еще учусь. Поняла, что очень много отдаю и из-за этого иногда чувствую себя опустошенной. Для меня любовь к себе – это чистое питание и тренировки, это поехать с подружками на выходные в другую часть острова, это найти время на утреннюю медитацию и выпить чашечку кофе в любимой кофейне.

Модель Оля Нечипоренко Фото: www.instagram/hola_mia

Вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Да, я счастлива мама! Мне очень помогает спорт, йога и дыхательные практики. Говорят, что мы это то, что мы едим. На самом деле, мы – это люди вокруг, это информация, которую мы поглощаем, это вещи, на которые мы находим время. Поэтому очень важно заполнять свое время и пространство именно тем, что помогает нам стать лучше. Тем, что мы не меняем, а выбираем.

Все наши проблемы – это наш выбор. Поэтому очень важно выйти из состояния жертвы и найти время для любви к себе.

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