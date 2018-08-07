"Маменькины сынки" психически здоровее сверстников: неожиданное исследование
Мальчики чувствуют себя счастливее, если родители женаты
Дети, которые находятся в близких отношениях с родителем противоположного пола и которых принято называть "маменькиными сынками", реже страдают от психических болезней, непопулярности в школе и прочих психологических проблем.
Об этом сообщили специалисты из организации Marriage Foundation, которая занимается исследованиями в области семейных отношений. Результаты своего недавнего исследования были опубликованы на сайте организации.
Во время эксперимента ученые проанализировали данные об 11 тысячах семей. Оказалось, что в подростковом возрасте мальчики, привязанные к матерям, и девочки, привязанные к отцам, на 40-45% реже страдают от расстройств психики, плохих отношений со сверстниками и других частых подростковых проблем.
Вместе с тем, выяснилось, что мальчики чувствовали себя счастливее, если родители были женаты. Тогда как девочкам было важно, чтобы родители были в хороших отношениях.
Исследователи отмечают, что близость с родителем противоположного пола благоприятно влияет на самооценку ребенка, что в свою очередь, положительно сказывается на общении с ровесниками и психическом здоровье.
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