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Манипуляция детьми, как способ эмоционального насилия над женщиной: как выбраться из ловушки абьюзера

Психолог Анна Яцушко дала советы, как правильно вести себя с манипулятором

Практически в каждой паре случаются ссоры. Как правило, они имеют конструктивный характер, помогают озвучить ценности и чувства друг друга, сверить шкалы потребностей. Но иногда поведение партнеров может указывать на эмоциональное насилие внутри пары. Эмоциональный абьюз может варьироваться от частых "милых" насмешек до пренебрежения и изоляции партнера.

Не последнюю роль в таких отношениях играют манипуляции, говорит врач-психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Яцушко Анна. Она рассказала, почему мужчины используют манипуляции детьми и как правильно себя вести женщине, которая подвергается эмоциональному насилию со стороны мужчины.

Что делать, если отец забирает ребенка у матери незаконно Фото: Pexels

"Бытует мнение, что интриги и игры используют в основном женщины. Тем не менее, в семейных конфликтах мужчины нередко прибегают к манипуляции детьми и разводом, взывая к страху супруги их потерять. К сожалению, дети становятся инструментом в руках абьюзера, что негативно сказывается на их дальнейшей жизни", – говорит специалист.

В данной ситуации могут использоваться такие упреки, как шантаж: "Я заберу детей", "Дети не должны жить с такой матерью", "Что ты им можешь дать?".

Причины подобного поведения со стороны мужчины кроются в следующем:

низкая самооценка, или способ самоутвердиться;

выплеск негативных эмоций на партнера, ответная реакция на насилие над собой;

насилие, как способ поддержание порядка в семье, где манипулятор – главнокомандующий и все должны "играть по его правилам".

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Как женщине выбраться из ловушки манипулятора?

Существуют так называемые превентивные меры, которые помогают не попасть в ловушку манипулятора:

не прибегать самой к манипуляциям в общении;

четко определить и соблюдать свои личные границы: "хочу", "могу" и "буду";

не оправдываться: чувство вины, страха и жалости – излюбленные пути воздействия манипулятора;

нивелировать страхи, боязнь одиночества.

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Что делать женщине-жертве эмоционального насилия со стороны мужчины:

Осознать, что вами манипулируют. Определить страх, через который на вас воздействуют. Любая манипуляция опирается на "слабое место" внутри нас. В данной ситуации, как рычаг давления манипулятор использует потребность женщины общаться с детьми, быть хорошей матерью. Задать себе вопрос: что произойдет, если не сделать того, что ожидает манипулятор? Действительно ли это грозит потерей детей? Важно прийти к выводу, что абьюзер навязал эти страхи. Придумать план отступления и заручиться поддержкой близких. Представьте, что разорвали эмоционально нездоровые отношения. Вдохновитесь мыслью, что можно жить без ощущения страха и вины. Кто может помочь вам на новом этапе жизненного пути? Разорвать привычный сценарий манипулятора. Самый непростой шаг. Озвучьте манипулятору ваше понимание сути его действий. Например: "Ты угрожаешь мне забрать детей, потому что хочешь привязать меня к себе". Отстраниться. После раскрытия карт манипулятора, он непременно взорвется. Важно не принимать этот эмоциональный всплеск на себя. Лучше сразу уйти, поощрив себя за огромную работу приятным отдыхом. Работать над своей самооценкой. Обратиться за помощью к психологу/воспользоваться помощью горячих телефонных линий. Специалист поможет вам справиться с негативными переживаниями и рассмотреть дальнейшие шаги разрешения ситуации.

Тем временем мы выяснили, что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно: ответ психолога.

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