Манипуляция детьми, как способ эмоционального насилия над женщиной: как выбраться из ловушки абьюзера
Психолог Анна Яцушко дала советы, как правильно вести себя с манипулятором
Практически в каждой паре случаются ссоры. Как правило, они имеют конструктивный характер, помогают озвучить ценности и чувства друг друга, сверить шкалы потребностей. Но иногда поведение партнеров может указывать на эмоциональное насилие внутри пары. Эмоциональный абьюз может варьироваться от частых "милых" насмешек до пренебрежения и изоляции партнера.
Не последнюю роль в таких отношениях играют манипуляции, говорит врач-психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Яцушко Анна. Она рассказала, почему мужчины используют манипуляции детьми и как правильно себя вести женщине, которая подвергается эмоциональному насилию со стороны мужчины.
"Бытует мнение, что интриги и игры используют в основном женщины. Тем не менее, в семейных конфликтах мужчины нередко прибегают к манипуляции детьми и разводом, взывая к страху супруги их потерять. К сожалению, дети становятся инструментом в руках абьюзера, что негативно сказывается на их дальнейшей жизни", – говорит специалист.
Причины подобного поведения со стороны мужчины кроются в следующем:
- низкая самооценка, или способ самоутвердиться;
- выплеск негативных эмоций на партнера, ответная реакция на насилие над собой;
- насилие, как способ поддержание порядка в семье, где манипулятор – главнокомандующий и все должны "играть по его правилам".
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Существуют так называемые превентивные меры, которые помогают не попасть в ловушку манипулятора:
- не прибегать самой к манипуляциям в общении;
- четко определить и соблюдать свои личные границы: "хочу", "могу" и "буду";
- не оправдываться: чувство вины, страха и жалости – излюбленные пути воздействия манипулятора;
- нивелировать страхи, боязнь одиночества.
- Осознать, что вами манипулируют.
- Определить страх, через который на вас воздействуют. Любая манипуляция опирается на "слабое место" внутри нас. В данной ситуации, как рычаг давления манипулятор использует потребность женщины общаться с детьми, быть хорошей матерью.
- Задать себе вопрос: что произойдет, если не сделать того, что ожидает манипулятор? Действительно ли это грозит потерей детей? Важно прийти к выводу, что абьюзер навязал эти страхи.
- Придумать план отступления и заручиться поддержкой близких. Представьте, что разорвали эмоционально нездоровые отношения. Вдохновитесь мыслью, что можно жить без ощущения страха и вины. Кто может помочь вам на новом этапе жизненного пути?
- Разорвать привычный сценарий манипулятора. Самый непростой шаг. Озвучьте манипулятору ваше понимание сути его действий. Например: "Ты угрожаешь мне забрать детей, потому что хочешь привязать меня к себе".
- Отстраниться. После раскрытия карт манипулятора, он непременно взорвется. Важно не принимать этот эмоциональный всплеск на себя. Лучше сразу уйти, поощрив себя за огромную работу приятным отдыхом.
- Работать над своей самооценкой. Обратиться за помощью к психологу/воспользоваться помощью горячих телефонных линий. Специалист поможет вам справиться с негативными переживаниями и рассмотреть дальнейшие шаги разрешения ситуации.
Тем временем мы выяснили, что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно: ответ психолога.
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