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Марта Прыриз: Депрессия – это болезнь, которая лечится

Каждую неделю мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией

Марта Прыриз: Не делайте вид, что депрессия пройдет, просто нужно время Фото: Александр Турубаров

Марта Прыриз – практикующий психолог с международным опытом, тренер по психологических авторских программах для взрослых и подростков, а также участница программы "Источники толерантности". Она рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Как распознать депрессию?

- Если хотя бы часть из признаков человек переживает в течение двух недель, то говорим, что это – депрессия. Она не проходит сама собой – это миф. Депрессия – это болезнь и она лечится (о ней написано в классификаторе DSM-IV Американской ассоциации психиатров). Следует обращаться к психиатру, психологу или психотерапевту. Именно эти специалисты помогут человеку пережить нелегкий период и снова радоваться жизни, быть здоровым.

Как побороть депрессию Фото: Lavska Story PR agency

Прежде всего, депрессия проявляется в занижении настроения в течение большей половины дня. Человек набирает или теряет вес, постоянно хочет спать или наоборот – имеет бессонницу. Испытывает трудности в овладении своего тела и движений. Мышление замедляется, есть проблемы с концентрацией, постоянное чувство усталости, головная боль. У женщин могут появиться проблемы с менструацией. Человек не чувствует интерес к тем вещам или делам, которые ранее захватывали ее внимание. Не чувствует собственной ценности, но чувствует себя виноватым. Могут быть мысли о смерти или самоубийстве.

Что делать при профессиональном выгорании Фото: Lavska Story PR agency

- Как поддерживать человека с депрессией?

- Если ты подозреваешь, что кто-то из дорогих тебе людей болеет депрессией, то лучше спрашивать прямо: "Ты мне не безразличен. Как я могу тебя поддержать?", "Чем могу тебе помочь?", "В чем ты нуждаешься сейчас?". Даже если очень хочется сказать, ни в коем случае не говори что-то типа: "Возьми себя в руки!", "Соберись!", "Хватит притворяться, с тобой все хорошо!". Это заставляет человека чувствовать себя виноватым.

Марта Прыриз: Ощущать печаль – это нормально Фото: Александр Турубаров

Не делайте вид, что депрессия пройдет, просто надо время. Поскольку депрессия – это болезнь, то сама она не проходит. Она лечится. Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда болит сердце – к кардиологу. Когда депрессия, следует обращаться к психиатру, психологу или психотерапевту. Не стыдно идти к специалистам, ведь это поможет.

Если человек с депрессией не хочет обратиться за помощью, старайся объяснить, почему это критически необходимо. Или попросите убедить того, чье мнение является важным для человека в депрессии. Не забывайте вселять надежду в человека словами: "Я верю в тебя", "Ты не один/а", "Знаю, что ты в это сейчас не веришь, но тебе станет лучше", "Каждый человек может не иметь сил. НЕ извиняйся за это", "Я рядом и ты можешь на меня рассчитывать", "Дай себе время, но не вини себя", "Это действительно трудно для тебя", "Я вижу, как тебе тяжело. Если захочешь поделиться, я рядом", "Если захочешь поговорить, то звони/приходи в любое время". Поскольку человек видит все в черных красках, старайтесь объяснить, что принимать важные решения сейчас – не лучшая идея.

Как помочь человеку в депрессии Фото: Lavska Story PR agency

Если с вами начинают говорить о самоубийстве, не сочтите, что это шутка. Не все, кто говорит об этом, хотят просто привлечь внимание. Часть людей находится в таком отчаянии, что решается поговорить. Именно вы можете помочь – направить к специалистам и поддерживать в повседневной жизни.

Марта Прыриз

- Какие первые шаги человека, который чувствует, что у нее депрессия?

Подумай о том, от чего тебе может стать лучше. Запиши эти вещи. Уже сегодня сделай по крайней мере две вещи для себя. Одновременно – спроси о поддержке и помощи у тех, кому доверяешь. Это могут быть родные, любимый человек, коллега с работы, брат или сестра. Любой, кому ты доверяешь, и кто не будет тебя осуждать. Чувствовать печаль – это нормально. Однако, если у тебя нет сил и настроения больше двух недель, сразу запишись на консультацию к психологу или психотерапевту. Психологи бывают разные. Выбор зависит от тебя. Кто-то выбирает по наличию сертификатов, нетипичной внешности или рекомендациями. Другие – по статьям психолога в различных изданиях. В любом случае во время консультации полагайся на свои ощущения. Если тебе комфортно разговаривать со специалистом, довериться ему, ты не чувствуешь, что тебя оценивают или судят, тогда следует продолжать работать над собой именно с этим психологом. Заботься о себе. У тебя сейчас не так много сил, поэтому подумай, какие дела могут подождать.

Как перестать паниковать Фото: Lavska Story PR agency

Беседовала Дарина Троцан

Ретушь фото – Дарина Лупинская

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