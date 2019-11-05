Маруся Коваль: "Для меня важно чувствовать себя нужной не только в семье, но и в социуме"
Бизнесвумен рассказала, как быть счастливой мамой
Быть счастливой мамой можно, главное – не запрещать себе делать то, что нравится, и то, что помогает в самореализации. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.
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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева, дизайнер Елена Бурба, управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, а также экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна.
Сегодня о материнстве рассказала мама двоих детей, начальник отдела креатива и контента в ЦУМ Маруся Коваль.
Как и когда вы поняли, что хотите большую семью и нескольких детей?
Еще будучи ребенком, я смотрела на счастливый пример своих родителей и понимала, что в будущем также хочу обрести крепкую семью, детей, большой дом, вместе путешествовать и создавать собственные семейные традиции. Поэтому, встретив мужа, мы начали воплощать эту мечту в реальность.
Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?
Каждый день они видят перед собой целеустремленного человека, который безумно влюблен в то, что делает. Я стараюсь показывать им на своем примере, что работа, помимо финансового обеспечения, должна приносить ощущение самореализации и полного внутреннего удовлетворения своих амбиций.
Приобретенные профессиональные качества, скорее всего, помогают мне формировать и управлять семейным таймингом: вовремя проснуться утром, покормить всех завтраком, проводить в школу, записать к врачу, отвезти на дополнительные занятия, подготовить работу для школьного конкурса, проверить домашнее задание.
Возникает ли у вас чувство вины, которое "накрывает" многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?
Да, к сожалению, это со мной случается. Учитывая специфику моей деятельности, я часто остаюсь на работе допоздна и выезжаю в офис в выходные. Но я всегда с лихвой компенсирую им "украденное" время, каждый раз продумывая до мелочей наш общий досуг.
Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?
Я думаю, что у каждой мамы есть свой идеальный способ восстановления. Но честно признаться, я просто не могла бы не работать.
Я наполняюсь энергией, когда знакомлюсь и общаюсь с новыми людьми и когда реализую со своей командой амбициозные проекты в рамках ЦУМ.
Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?
На данный момент я действительно могу сказать, что счастлива. Но чтобы быть и оставаться счастливой, нужно постоянно над этим работать и держать руку на пульсе: следить за своим здоровьем и здоровьем своей семьи, заниматься любимым делом и саморазвитием, уделять время друзьям, находить время на спорт и путешествие и так далее. Если из этого списка что-то выпадает – я делаю все возможное, чтобы восстановить баланс и вновь ощутить себя счастливой.
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