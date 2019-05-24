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Марыся Горобец: "После своей депрессии я решила закрутить роман сама с собой"

Каждую неделю мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией

Марыся Горобец: Я сама себя вылечила Фото: Александр Турубаров

Марыся Горобец – украинская телеведущая, продюсер, автор networking-проекта Vision Breakfast by Marysya Gorobets. Глядя на нее, как специалиста, можно не только вдохновляться, но и учиться профессии журналиста. Марыся Горобец рассказала свою личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности

- Если посмотреть подборку фото в google pictures, можно увидеть только вашу яркую улыбку. Никаких печальных "новостей". Счастливая, искренняя. А сталкивались ли вы когда-нибудь с депрессией?

- Конечно. Я живой человек, хожу по земле. Хотя есть картинка, к которой все привыкли, что Марыся – солнечная, улыбающаяся, постоянно в красивых вечерних платьях на сцене. Но есть и другая Марыся. И мне присущие, как и всем людям, различные эмоциональные состояния. Если мы говорим о депрессии, важно понимать, что означает это понятие. Если говорить о клинической депрессии, то это болезнь, которую надо лечить с помощью профессиональных людей. Если это "легкая" депрессия, то это другая история, присущая всем.

- А с чем были связаны ваши депрессивные периоды, можете рассказать?

- Это было связано с моей личной жизнью. Я пережила этот период не так давно – 2,5 года назад – когда я выходила из отношений, которые для меня были очень ценны. О том, что я в депрессии, узнала уже от психолога. Мне поставили диагноз – "глубокая депрессия", дали контакт психотерапевта и прописали антидепрессанты, после чего я "проснулась" и сказала себе, что справлюсь сама, без лекарств. Тогда я начала сама себя вытаскивать благодаря проектам, близким людям, друзьям. Это мои основные три антидепрессанты, которые помогли мне выйти из депрессии: моя семья, мои друзья, мои творческие проекты.

- Психолог, как профессиональный спаситель, только приобретает в Украине своей ценности. Еще многие не доверяет, потому что видят не специалиста, а "чужого человека". А вы ранее обращались к психологу или это было впервые?

- Во-первых, все наши проблемы – а депрессия тем более – с головы. Я верю в психосоматику и очень советую всем разобраться в этом направлении медицины и психологии. Считаю, что когда у тебя есть какая-то проблема или какой-то запрос, ты должен идти к профессионалу. В моем окружении есть коучи, психологи, астрологи. Я люблю общаться с этими людьми и стараюсь разобраться в вопросах. Возможно, звезды не так стали или, возможно, это вопрос твоих детских страхов, или коуч тебя спросит: "А что хорошего?". У меня есть коуч Вероника Булавицкая, которой я очень благодарна.

Марыся Горобец: Люди приходят к нам учителями, когда мы, как ученики, готовы Фото: Александр Турубаров

Я считаю, что люди приходят в твою жизнь, когда ты готов к этому. Именно Вероника, в свое время, помогла мне выйти из депрессии и разобраться кто я, в чем моя ценность. Поэтому я советую находить профессионалов в своем кругу, своих людей, своих менторов.

- Сегодня очень много людей сталкиваются с депрессивными состояниями, и проблема в том, что они не идентифицируют ее в начале. Затем это усложняет процесс выздоровления. Как проявлялась ваша депрессия?

- У меня тогда произошло глубокое обесценение себя. Я потеряла уверенность в себе как женщина, как будущая мама. Но я благодарна и психологам, и коучу, которые были и есть в моей жизни. Ведь люди приходят к нам учителями, когда мы, как ученики, готовы. Мужчины – еще те учителя ... Главное – выучить урок, с которым к вам пришли, и стать после них мудрее, умнее и сильнее.

- Было заметно для окружающих, что вы переживаете сложный период?

- Я человек публичный. Работа для меня всегда была отдушиной. Были такие периоды, когда я понимала, что надеваю маску красивой, успешной, независимой женщины. Есть частная жизнь, а есть общественная. Поэтому на картинке, на сцене, в кадре – это не было заметно. Это было видно только очень близким людям, которые знают когда Марыся счастлива и когда Марыся несчастна. Это блеск в глазах. Только близкие люди могут тебе сказать: "Ты такая красивая, но по глазам видно, что что-то не так". Я тогда сильно похудела, потом поправилась. Я по своей деятельности – экстраверт, а по своей внутренней природе – интроверт. Люблю побыть одна, поговорить с собой. После этой депрессии я решила закрутить роман сама с собой. Полюбить себя, побаловать себя. Надо понимать, что нам никто ничего не должен. Я к этому пришла после общения со специалистами, после того, как начала читать умные книги, слушать аудиокниги. Если мы сами себя не полюбим, если мы сами с собой не устроим свидание и не поговорим откровенно, никто другой нас настолько не поймет и не поможет восстановить.

Я была воробьем, который в определенный момент стал фениксом и возродился

- Интроверту очень хорошо в одиночестве и сложно начать говорить, вынести "наружу" свои глубинные психологические вопросы. Вы все же одна решаете какую-то внутреннюю проблему или обращаетесь за советом к друзьям?

- Я сначала анализирую в себе. Но у меня есть близкие друзья, прежде всего моя семья, моя мама, которой я открываюсь. Мы часто зашоренные, видим ситуацию как трагедию. На самом деле, когда проходит время, ты видишь, что эта трагедия была колоссальным толчком в какой-то ситуации. Мы часто однобоко смотрим на ситуацию, поэтому люди, которым ты доверяешь, могут для тебя быть проводниками. Ни в коем случае нельзя закрываться, а наоборот надо открываться близким людям или профессионалам. Когда проблема – друзья, семья, если трагедия – специалист. А потом снова к себе возвращаешься и все анализируешь со всех сторон.

- Глубокая депрессия – это действительно очень тяжелое состояние ... Не испугало вас еще больше, не пали духом, когда сеансы у психолога вам не помогли?

- Когда я услышала диагноз "депрессия" – это была точка, из которой начался отсчет меня новой. Это моя история, мой опыт. Возможно, кто-то в подобной ситуации не справился бы. У нас было четыре встречи с психологом, а уже на пятую встречу она мне сказала, что здесь нужна профессиональная помощь с медикаментозным лечением. Я сразу позвонила своим знакомым посоветоваться. Как журналиста, меня учили использовать минимум три источника. И после этого я дала себе какой-то период – если не получится справиться самой, то пойду к специалисту.

Марыся Горобец Фото: Александр Турубаров

Но моя история закончилась тем, что я сама себя вылечила. После этого я поняла, что у меня колоссальная внутренняя сила, мотивация. Если есть возможность не использовать антидепрессанты – боритесь. Потому что это как антибиотик, который убивает иммунитет. Есть ситуация, когда без антибиотика невозможно, а есть ситуации, когда вылечить себя можно народными методами. Так и в диалоге с депрессией. Можно попробовать с ней договориться.

- В вашем окружении много людей, страдающих депрессией?

- Мое окружение – это люди публичные, люди творческие и люди большого бизнеса. Настоящие лидеры падают, но они поднимаются. И в моем окружении есть как раз люди, которые никогда не покажут свою слабость, которые падали и вставали. И они для меня образец. Есть примеры, когда лечились медикаментозно и это помогало, есть те, кто выходил из этого сам. Но однозначно все выходили из депрессии с использованием помощи профессиональных людей.

- Уже прошло время, вы выздоровели психологически. Какие выводы вы сделали после пережитого?

- Время – это главное лекарство. От депрессии никто не застрахован, каких бы правильных принципов вы в этой жизни не соблюдали. Просто с ней нужно быть на ты. Любое тяжелое состояние – это начало чего-то нового. Главное, не оставаться наедине с собой, окружать себя позитивными людьми. В депрессии я поняла, какие у меня крутые друзья, как ценна моя семья.

Любое тяжелое состояние – это начало чего-то нового

- Марыся, считая вашу публичность и профессиональную активность, встречались ли вы когда-то с эмоциональным выгоранием?

- Конечно, будучи человеком творческим, эмоциональным, который находится в окружении большого количества людей. Как правило, после одного концерта, мероприятия, я восстанавливаюсь два-три дня. Но когда такие мероприятия через день, то может наступить эмоциональное выгорание. Или после какого-то большого проекта. Я была генпродюсером целого канала, и после того (по разным причинам канал закрыли) было такое ощущение, что у меня забрали ребенка, которого я четыре года ставила на ноги, учила, развивала. Это был один из самых крутых стартапов в фэшн-индустрии. Тогда у меня произошло эмоциональное выгорание. Но перегорев полтора года, переключившись на личное, на внутреннюю Марысю, я возродилась и с новыми силами нырнула в море украинского шоу-биза (улыбается).

- Что вам помогает восстанавливаться?

- Надо стараться выдерживать баланс. Для меня это свежий воздух, природа, практики, медитации, мои близкие. В последнее время я практикую день молчания, когда я не общаюсь ни с кем, не беру телефон в руки, то есть я социально отключаюсь полностью. Это очень классная практика. В молчании можно найти очень много ответов.

Марыся Горобец

- Что можете посоветовать, как человек, который сам формирует свое счастье, тем, кто столкнулся с проблемой депрессии? И, возможно, именно ваши слова или совет станут тем ожидаемым вспомогательным инструментом на пути к их успеху.

- Мы продюсеры своей жизни! Только мы сами готовы срежиссировать сценарий собственной судьбы, сыграв в ней главную роль! Какую – выбираете вы и только вы! Переживать различные эмоциональные состояния – это естественно! Это значит, что мы живы, а не запрограммированные роботы.

Беседовала Дарина Троцан

Ретушь фото – Дарина Лупинская

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