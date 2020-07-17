Маша Ефросинина пояснила, как распознать абьюзера среди мужчин и женщин

Обидчики умеют феноменально извиняться

Абьюз или насилие в отношениях далеко не всегда означает рукоприкладство, как ошибочно думают многие. Насилие может быть также психологическое, экономическое и сексуальное. Как распознать абьюзера среди мужчин и женщин, рассказала известная телеведущая Маша Ефросинина в довольно откровенном интервью с Ольгой Рудневой на YouTube-канале.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина уже многие годы занимается общественной и благотворительной деятельность, а также является почетным послом фонда ООН в области народонаселения в Украине. Она борется с насилием, а также выступает за поддержку равенства.

Телеведущая Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Многие женщины ошибочно думают, что абьюз в отношениях – это побил, оставил синяки, при всех оскорбил. Если у женщины есть муж, значит она всегда должна заниматься с ним сексом или сидеть дома с детьми, а не ходить на работу, если мужчина так хочет. При этом про психологическое насилие у нас не принято говорить и это неправильно.

"Нужно понять раз и навсегда, что абьюз и насилие в отношениях начинается не с удара! Если, конечно, вы не имеете дела с каким-то паталогическим шизофреником, которому важно самоутверждаться, елозя вас лицом по стене. Это криминальная история, сразу полиция, тюрьма и наказание. Просто если вас однажды хоть раз ударили, то это животное и его сразу нужно привлекать", – рассказала Маша Ефросинина.

По ее словам, насилие терпят миллионы женщин и в Украине, и по всему миру именно из-за того заблуждения, что абьюз – это только тогда, когда тебе выбили нос.

Но он начинает просачиваться в отношениях еще на стадии, когда пара встречается и парень, к примеру, может сделать критическое и грубое замечание по поводу внешнего вида своей девушки публично при друзьях. А когда девушка закатывает ему истерику, то он очень быстро сливается или упрекнет ее в отсутствии чувства юмора, приводит пример телеведущая и добавляет, что абьюзеры умеют феноменально извиняться.

"Обидчик всегда очень продуманный человек. Психопаты они вообще очень продуманные: у них есть чутье, эмпатия, они понимают твое настроение, но месяц за месяцем, год за годом они "подпиливаю" свою жертву, пока она не сломится", – говорит Ефросинина.

А "подпиливают" они тем, что всячески стараются отрезать свою жертву от внешнего мира: поссорить с друзьями, родственниками, не дают выходить на работу, упрекают и манипулируют, даже забирают документы. Поэтому женщинам нужно обязательно иметь копии всех своих документов, советует Маша.

Я бы назвала психологическим насилием любой момент, когда женщине больно внутри. Тогда и стоит задуматься. Не нужно ждать удара.

При этом телеведущая отмечает, что если женщина останавливает абьюзера сразу, когда к примеру, тот парень, который в начале отношений высмеял ее при друзьях, то это может повлиять на их отношения в будущем.

"Важно также понимать, что 10-15% жертв домашнего насилия – мужчины, все остальные – женщины", – подметила Ефросинина.

Как распознать абьюзера Фото: Pixabay

Маша также рассказала, что на горячую линию часто звонят молодые парни, которые рассказывают, что девушки их унижают, говорят, что они лузеры, что не достойны ее, лишают их секса, закатывают истерики и морально изводят. Важно понимать, что это тоже абьюз, уже со стороны женщин. И мужчинам это также необходимо пресекать сразу, советует телеведущая.

"Никогда не поздно разрывать связь с абьюзером, никогда не поздно сделать что-то ради себя или ради детей. Но прошли те времена, когда ваша жизнь может быть "умножена на ноль", как жизнь многих наших матерей, бабушек. Сегодня вы реально можете отстоять право на нормальную жизнь. Этим нужно пользоваться", – подытожила телеведущая.

Что такое токсичные отношения и что важно знать про психическое и физическое насилие – смотрите видео:

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