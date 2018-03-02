Машинист подъемной машины Инна: "Работа на шахте – моя мечта"

В спецпроекте "Power Women" сайта "Сегодня" и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам.

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые благодаря внутренней силе, энергии и харизме управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.

Наша новая героиня – 41-летняя Инна Ткаченко – работает на шахте им. Героев космоса. 21 год своей жизни она посвятила ответственной профессии – машинист подъемной машины. И сегодня, оглядываясь назад, ни капельки не жалеет о своем выборе.

"На шахту я пришла работать в 18 лет. Тут трудились мои мама и отец, до сих пор работает мой дядя. Начинала с профессии озеленителя. Но, каждый раз, когда проходила возле ствола и смотрела на вращающиеся огромные колеса, я начинала мечтать о том, как было бы здорово работать на стометровой высоте и управлять этим гигантским механизмом. Следуя своей мечте, я записалась на курсы машинистов, выучилась и пришла работать машинистом подъемной машины. С тех пор своей мечте не изменяю. Более того, мой сын также планирует связать свою жизнь с угольной промышленностью", – рассказывает Инна.

Инна считает, что в любой профессии женщина должна оставаться женщиной, а ее главное хобби – здоровый образ жизни. "Я никогда не сижу на месте. Занимаюсь всем, чем только можно: спорт, танцы, просто активный отдых", – рассказывает она. После появления на свет сына, женщина решительно настроилась вернуть былую форму, а тут родная сестра пригласила посетить занятия по восточным танцам. Ее настолько увлекло это искусство, что Инна посвятила восточным танцам восемь лет. Со своим танцевальным коллективом побывала на многих конкурсах.

Вот так, благодаря танцам и здоровому образу жизни, Инна Ткаченко нашла свой собственный источник счастья и вдохновения.

"Для достижения такого результата прежде всего, нужно любить себя. Вот тогда и глаза сияют, и улыбка не сходит с лица. А ведь именно такие люди располагают к себе, и мы интуитивно к ним тянемся. Конечно же, для того, чтоб чувствовать себя красивой и востребованной, женщина должна ухаживать за собой и быть интересной в первую очередь самой себе. Ведь если ты изнутри пуст, то окружающим ты будешь и подавно неинтересен. А мечтаю я о простом, не только на 8 марта, но и каждый день, чтобы наступили мир и стабильность. И тогда, поверьте, лица всех женщин будут сиять яркими улыбками", – поделилась своими рецептами красоты и счастья машинист подъемных машин участка стационарного оборудования №1 ДТЭК ШУ имени Героев космоса.