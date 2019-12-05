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Мега Миллионы США разыграют 285 миллионов долларов в эти выходные

Правила игры достаточно просты: для участия надо выбрать 5 номеров в диапазоне 1-70 и дополнительный шар "Мегабол" из диапазона 1-25

285 миллионов долларов. Эта невообразимая сумма достанется тому, кто сможет правильно предсказать номера 6 шаров ближайшего тиража лотереи Mega Millions, который состоится в пятницу, 6 декабря 2019, в 23:00 EST. Украинцы могут официально участвовать в розыгрыше через сервис TheLotter.com.

В последний раз выиграть джекпот удавалось 24 сентября. Счастливый билет был куплен в Техасе и принес его обладателю 226 млн. В ходе последнего тиража игроку из штата Миссури удалось подойти максимально близко – он угадал 5 номеров из 6 и благодаря опции "мегаплайер" стал на 2 млн долларов богаче.

История и правила лотереи

Популярная лотерея "Мега Миллионы" родилась 6 сентября 1996 под именем "Большая игра". Свое теперешнее название она получила в 2002 году, и уже в самом первом тираже после переименования удача улыбнулась игроку из Иллинойса, сорвавшему джекпот размером в 28 млн долларов.

Правила игры достаточно просты: для участия надо выбрать 5 номеров в диапазоне 1-70 и дополнительный шар "Мегабол" из диапазона 1-25. Лото также предлагает опцию "мегаплайер" (Megaplier), позволяющую, за небольшую доплату, увеличить размер второстепенных призов в 2-5 раз. Тиражи проводятся 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. Минимальный стартовый джекпот составляет 40 млн; игрок, угадавший 5 номеров из 6, получит гарантированный второй приз размером в 1 млн.

Как играть в Мега Миллионы онлайн?

Мега Миллионы – американское лото, но играть в него могут любители лотереи по всему миру. Все, что для этого надо сделать – зарегистрироваться на сайте theLotter.com, пройти на страницу лотереи и выбрать ваши счастливые номера. Все остальное за вас сделают представители сайта. Они приобретут билет и загрузят его в вашу учетную запись. Вам останется только проверить выигрышные номера, которые будут опубликованы на сайте вскоре после розыгрыша.

Рекордные выигрыши

В уходящем году джекпот был сорван 6 раз. Прекрасный новогодний подарок сделали себе 23 игравших вместе коллеги из Нью-Йорка, которые выиграли 437 млн долларов 1 января. 1 марта любитель лото из Нью-Джерси забрал домой 273 млн, а чуть менее двух недель спустя билет, купленный в Миссури, выиграл "скромную" сумму в 50 млн. После этого джекпот долгое время никому не поддавался, пока наконец игроку из Калифорнии не удалось угадать все номера тиража, прошедшего 7 июня, и разбогатеть на 522 млн долларов. Также в лото побеждали игроки из Нью-Гэмпшира (168 млн, 23 июля) и Техаса (224 млн, 24 сентября).

Напомним, принять участие в крупнейшем лотерейном тираже уходящего года можно из Украины, через сервис TheLotter.com.

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