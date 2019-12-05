Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

Мега Миллионы США разыграют 285 миллионов долларов в эти выходные

Правила игры достаточно просты: для участия надо выбрать 5 номеров в диапазоне 1-70 и дополнительный шар "Мегабол" из диапазона 1-25

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

285 миллионов долларов. Эта невообразимая сумма достанется тому, кто сможет правильно предсказать номера 6 шаров ближайшего тиража лотереи Mega Millions, который состоится в пятницу, 6 декабря 2019, в 23:00 EST. Украинцы могут официально участвовать в розыгрыше через сервис TheLotter.com.

В последний раз выиграть джекпот удавалось 24 сентября. Счастливый билет был куплен в Техасе и принес его обладателю 226 млн. В ходе последнего тиража игроку из штата Миссури удалось подойти максимально близко – он угадал 5 номеров из 6 и благодаря опции "мегаплайер" стал на 2 млн долларов богаче.

История и правила лотереи

Популярная лотерея "Мега Миллионы" родилась 6 сентября 1996 под именем "Большая игра". Свое теперешнее название она получила в 2002 году, и уже в самом первом тираже после переименования удача улыбнулась игроку из Иллинойса, сорвавшему джекпот размером в 28 млн долларов.

Правила игры достаточно просты: для участия надо выбрать 5 номеров в диапазоне 1-70 и дополнительный шар "Мегабол" из диапазона 1-25. Лото также предлагает опцию "мегаплайер" (Megaplier), позволяющую, за небольшую доплату, увеличить размер второстепенных призов в 2-5 раз. Тиражи проводятся 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. Минимальный стартовый джекпот составляет 40 млн; игрок, угадавший 5 номеров из 6, получит гарантированный второй приз размером в 1 млн.

Как играть в Мега Миллионы онлайн?

Мега Миллионы – американское лото, но играть в него могут любители лотереи по всему миру. Все, что для этого надо сделать – зарегистрироваться на сайте theLotter.com, пройти на страницу лотереи и выбрать ваши счастливые номера. Все остальное за вас сделают представители сайта. Они приобретут билет и загрузят его в вашу учетную запись. Вам останется только проверить выигрышные номера, которые будут опубликованы на сайте вскоре после розыгрыша.

Рекордные выигрыши

В уходящем году джекпот был сорван 6 раз. Прекрасный новогодний подарок сделали себе 23 игравших вместе коллеги из Нью-Йорка, которые выиграли 437 млн долларов 1 января. 1 марта любитель лото из Нью-Джерси забрал домой 273 млн, а чуть менее двух недель спустя билет, купленный в Миссури, выиграл "скромную" сумму в 50 млн. После этого джекпот долгое время никому не поддавался, пока наконец игроку из Калифорнии не удалось угадать все номера тиража, прошедшего 7 июня, и разбогатеть на 522 млн долларов. Также в лото побеждали игроки из Нью-Гэмпшира (168 млн, 23 июля) и Техаса (224 млн, 24 сентября).

Напомним, принять участие в крупнейшем лотерейном тираже уходящего года можно из Украины, через сервис TheLotter.com.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лотерея Mega Millions Мега Миллионы
Реклама

Новости партнеров

Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

2 декабряFun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

2 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Новости партнеров

Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Стало известно, кто победил во взрывном сезоне «Танців з зірками»
Стало известно, кто победил во взрывном сезоне «Танців з зірками»
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске