Ментальное питание: как мысли влияют на вашу жизнь
Утро – важная часть дня, которая задает ему правильный тон
Разницу между плохой и хорошей едой понимают все, как и ее влияние на фигуру. Но от питания зависит не только наше тело, а и мозг, которому необходимо подобрать правильный рацион. И тут речь идет не только о продуктах питания, а и о информации, которую мы получаем в течение всего дня. Все это в комплексе говорит о вашем ментальном здоровье. Психолог Софья Пхаладзе пояснила на своей странице в Instagram, как правильно начинать свой день и каких правил ментального питания придерживаться, чтобы чувствовать себя хорошо.
Утро – важная часть дня, которая задает ему правильный тон. Поэтому ему необходимо уделять особенное внимание, уверена психолог.
1. Полезный
Сразу после пробуждения делаете медитацию, записываете свежие мысли, проводите время с близкими. С благодарностью встречаете новый день и не спеша входите в рабочий ритм.
2. Вредный
Сразу после пробуждения вы хватаете в руки телефон и читаете новости. Обвал рынков, пандемия, убийства, грабежи. После, ныряете во все рабочие чаты и с ужасом представляете завал, который ждет вас сегодня.
"Эти два сценария "завтрака" необратимо влияют на ход всего вашего дня. В первом случае мозг получает позитивные импульсы, которые формируют хорошее настроение всего дня. Во втором – наоборот, и даже при удачном дне будет казаться, что что-то не так, как говорится, "встал не с той ноги"", – поясняет эксперт.
По словам психолога, ошибочно считать, что все, что попадает к нам в голову — это всего лишь мысли. И они никак не влияют на наше тело, здоровье и жизнь в целом только потому, что мы не можем их "попробовать".
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"Мысли не только меняют наш взгляд на мир или отношение к чему-то, они также порождают изменения гормонов и нейромедиаторов, а уж они способны менять все остальное", – поясняет Пхаладзе.
- Запрет на негативную информацию с утра.
- Внедрять полезные утренние практики, ритуалы.
- Не начинать и не заканчивать свой день с телефоном.
- Избавляться от информационного мусора: непрерывный поток новостей, телешоу и прочее.
- Отписаться от блогеров, которые вам не интересны, почистить подписки на рассылки.
- Минимизировать пустое общение: сплетни, обсуждения, критика.
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