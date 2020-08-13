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Ментальное питание: как мысли влияют на вашу жизнь

Сегодня, 16:42

Утро – важная часть дня, которая задает ему правильный тон

Разницу между плохой и хорошей едой понимают все, как и ее влияние на фигуру. Но от питания зависит не только наше тело, а и мозг, которому необходимо подобрать правильный рацион. И тут речь идет не только о продуктах питания, а и о информации, которую мы получаем в течение всего дня. Все это в комплексе говорит о вашем ментальном здоровье. Психолог Софья Пхаладзе пояснила на своей странице в Instagram, как правильно начинать свой день и каких правил ментального питания придерживаться, чтобы чувствовать себя хорошо.

Правильное начало дня имеет большое значение
Правильное начало дня имеет большое значение
Фото: Unsplash

Утро – важная часть дня, которая задает ему правильный тон. Поэтому ему необходимо уделять особенное внимание, уверена психолог.

Примеры полезного и вредного "завтрака" для мозга

1. Полезный

Сразу после пробуждения делаете медитацию, записываете свежие мысли, проводите время с близкими. С благодарностью встречаете новый день и не спеша входите в рабочий ритм.

2. Вредный

Сразу после пробуждения вы хватаете в руки телефон и читаете новости. Обвал рынков, пандемия, убийства, грабежи. После, ныряете во все рабочие чаты и с ужасом представляете завал, который ждет вас сегодня.

Как наполниться энергией
Как наполниться энергией
Фото: Pexels

"Эти два сценария "завтрака" необратимо влияют на ход всего вашего дня. В первом случае мозг получает позитивные импульсы, которые формируют хорошее настроение всего дня. Во втором – наоборот, и даже при удачном дне будет казаться, что что-то не так, как говорится, "встал не с той ноги"", – поясняет эксперт.

Все, что вы потребляете в течении дня визуально и аудиально — это и есть пища вашего мозга.

По словам психолога, ошибочно считать, что все, что попадает к нам в голову — это всего лишь мысли. И они никак не влияют на наше тело, здоровье и жизнь в целом только потому, что мы не можем их "попробовать".

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"Мысли не только меняют наш взгляд на мир или отношение к чему-то, они также порождают изменения гормонов и нейромедиаторов, а уж они способны менять все остальное", – поясняет Пхаладзе.

Психолог рекомендует фильтровать свое ментальное питание по таким принципам:

  1. Запрет на негативную информацию с утра.
  2. Внедрять полезные утренние практики, ритуалы.
  3. Не начинать и не заканчивать свой день с телефоном.
  4. Избавляться от информационного мусора: непрерывный поток новостей, телешоу и прочее.
  5. Отписаться от блогеров, которые вам не интересны, почистить подписки на рассылки.
  6. Минимизировать пустое общение: сплетни, обсуждения, критика.

Имеют ли сны какие-то скрытые смыслы и стоит ли им верить – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как быстро избавиться от плохого настроения: лайфхак психолога.

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Источник: Сегодня
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