Меня бесят голые Каменских и Полякова: почему я не принимаю себя и свое тело

Реакции других людей на ваши действия – их зона ответственности, а не ваша

Знаменитости часто раздеваются в соцсетях и это давно перестало шокировать. И все же есть люди, которые пишут гадости под постами и пересылают друг другу фотографии с комментариями: "Ну сколько можно на это смотреть?" О последнем голом фото Насти Каменских на отдыхе не говорили, наверное, только самые ленивые. Но ведь она далеко не единственная, кто постит фото в стиле ню и также наталкивается на гневные комментарии хейтеров.

Мы задумались, а не говорит ли такая реакция о личных проблемах самих людей, их нежелании принять свое тело или о банальном страхе выставить такое же фото? Ведь говорят, что в поступках других мы видим себя. Поэтому вместе с психологами мы разбираемся, почему люди пишут гневные комментарии и что за ними на самом деле скрывается.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Зачем Настя Каменских и Оля Полякова постят голые фото?

Кроме Насти Каменских, свои голые фотографии в соцсетях регулярно постят Оля Полякова и Даша Астафьева, показывая себя во всей красе. Психолог Марина Журбенко говорит, что ими может двигать простое желание соответствовать ожиданиям, понравиться.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко Фото: пресс-служба

А если говорить на языке психологии, то они хотят получить поглаживание или признание в случае эмоционального голода. То есть, раздеваясь и публикуя такие снимки, звезды проявляют свое "второе Я" или тот образ, которому они хотят соответствовать.

Но все мы знаем, как для знаменитостей важен их имидж, над которым работает целый штат специалистов.

Обнажаясь в соцсетях, звезды поднимают себе охваты и статистику, что и может быть их главной целью.

В то же время психолог Анна Литвинчук заверяет, что вопрос фотографий в стиле ню состоит не только в хайпе вокруг знаменитостей. Для них это еще и способ самовыражения и возможность сказать, что они принимают себя и свое тело.

Практикующий психолог Анна Литвинчук Фото: пресс-служба

Кто-то борется таким образом со своими страхами и комплексами, а кто-то демонстрирует результаты работы над собой. Причины могут быть самые разные, но не стоит забывать, что звезды тоже люди, у которых есть внутренние проблемы, которые они решают своим способом.

Почему столько хейта – неужели не нравится красивое женское тело?

На нашу самооценку влияет слишком много факторов и далеко не всегда то, что мы видим мотивирует нас или подталкивает к каким-то действиям. Даже наоборот – может развивать различные комплексы, вызывать негодование, гнев, агрессию и даже доводить до депрессии.

Именно поэтому, когда мы смотрим на голые фото звезд, то испытываем абсолютно разные эмоции: "Фуууу, какие растяжки", "Ты же мать! Это непозволительно!", "Ого, какая смелая! Мне бы ее уверенность", "Мне бы ее ноги или грудь и я смогла бы покорить этот мир" или "С таким весом лучше вообще ничего не выкладывать".

Все эти фразы, говорит Марина Журбенко, – это характеристика нашего внутреннего состояния.

Хейт – это не по адресу выраженные эмоции, которые не были высказаны и прожиты вовремя. Это внутренний запрет и блок вести себя так, как вон та знаменитость из соцсетей, даже если хочется. Или не хочется, а просто потому что мама говорила о неприемлемости такого поведения.

Получается, что хейтер не может себе позволить сделать или выставить голый снимок по личным причинам и поэтому лучшее, что он можно сделать – написать гневный комментарий под снимком звезды с миллионной аудиторией.

Так что? Это означает – я не люблю свое тело? Как это исправить

Чтобы не выплескивать свой негатив и гнев на окружающих, нам всем важно заняться собой и сместить свой фокус внимания с кого-то на себя любимого. Когда человек правильно воспринимает себя и любит свое тело, то просто не будет искать изъянов в других людях.

Девять шагов, как научиться любить себя и свое тело:

Шаг №1

Не сравнивайте себя. Единственный человек, с кем себя нужно сравнивать – это вы сами, который (-ая) был(-а) вчера и сегодня.

Шаг №2

Избавьтесь от желания понравиться всем. Это невозможно и незачем.

Шаг №3

Вам не обязательно выкладывать фото обнаженными, чтобы кому-то нравится. Но вы можете смело это сделать, если этого хочется и не ждать никаких оценок. Не нужны условия, чтобы вас любить.

Шаг №4

Заботьтесь о себе. Тратьте свое время, силы и деньги на сон, спорт, питание и уход, чтобы получить тело, которое вам будет нравиться.

Шаг №5

Не пытайтесь делать так "как правильно". Вы можете и должны делать и говорить то, что чувствуете. В пределах закона, конечно же. Только так у вас появятся шансы на принятие других людей и не требовать от них ничего, ведь все мы разные.

Шаг №6

Заведите дневник, а лучше блог личных достижений. У вас точно есть успехи.

Шаг №7

Не все вокруг анализируют ваши шаги, а те, кто анализирует – не обязательно ненавидят вас. Реакции других людей на ваши действия – их зона ответственности. А ваша ответственность – собственное самочувствие, благополучие и счастье.

Шаг №8

Начните ежедневно себя благодарить за все.

Шаг №9

Идеальных людей не бывает, независимо от их социального статуса и форм. Будь вы певицей, предпринимателем-миллиардером или учителем истории, с очень длинными ногами, животом или очень худым – вы имеете право быть любимыми без условий, не зависимо от количества килограммов на весах и размера груди или кошелька.

Вместо эпилога

Найдите хобби или дело, которое наполняет вас энергией, отрегулируйте своей питание, занимайтесь спортом, любовью и просто больше отдыхайте. Научитесь принимать себя и любить свое тело, тогда вас точно не будет волновать, кто и что оголил и тем более не потянется рука, чтобы написать что-то гневное и обидное в адрес другого человека.

Ранее мы уже писали про ТОП-3 украинских певиц, которые не стесняются показывать обнаженное тело.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться