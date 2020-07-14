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Меркурий больше не ретроградный: что непременно нужно сделать

Сегодня, 08:31

С сегодняшнего дня можно смело совершать активные действия

Меркурий перестал быть ретроградным и постепенно возвращается к периоду нормальной скорости. Ретроградной планета была почти месяц – с 18 июня по 12 июля, попутно захватывая ретроградную Венеру, Сатурн и Юпитер. Это был сложный период, который завершился и требует исправления ситуации.

С 12 июля он уже успел немного "разогнаться", восстановить свои нормальные, привычные функции и с сегодняшнего дня, 14 июля, можно смело совершать активные действия.

Меркурий уже не ретроградный – что можно делать
Меркурий уже не ретроградный – что можно делать
Фото: Wikipedia

Что можно делать:

  • устраиваться на работу;
  • начинать новые проекты;
  • оформлять документы;
  • начинать новое обучение;
  • покупать технику и автомобили;
  • договариваться о взаимодействии;
  • общаться и обмениваться информацией;
  • анализировать свою жизнь.

Если были какие-то определенные несовершенства во время ретроградности Меркурия, лучше их исправить. Иначе в новом проходе Меркурия вы будете постоянно сталкиваться с ними.

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Этот период будет активным и действенным: все посылки дойдут, неразбериха – решится, взаимопонимание – восстановится, что потеряли – найдете, а еще – вы перестанете делать много ошибок.

Вас ожидает прекрасное время. Однако не стоит ждать, что Меркурий за один день даст все перечисленные блага. Все будет, как только планета хорошенько разгонится, а на это необходимо до 10 дней.

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астрология меркурий
Источник: Сегодня
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