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Метеоритный дождь в мае: что нужно делать

Период метеорных дождей можно назвать временем для изменений судьбы

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:45
Метеорный дождь в мае
Метеорный дождь в мае
Фото: Pixabay

Май — благоприятное время для наблюдения за метеорным потоком в ночном небе. С древних времен это мистическое время для изменения судьбы и кодирования лучшего будущего.

Какой метеорный поток ожидать в мае

На 6 мая приходится время метеорного потока над названием эта-Аквариды. Полеты "звезд" из этого метеорного потока можно будет наблюдать невооружённым глазом. Ученые связывают его с кометой Галлея. Астрономы назвали поток в честь Водолея, ведь именно возле одной из звезд этого созвездия и вылетает этот звездопад. Хотя за ним можно наблюдать с конца апреля и целый май, его пик попадает именно на 6 мая. Из-за этого метеорный поток еще известный под названием Майские Аквариды.

Ета-Акваріди вилітають із сузір'я Водолія
Ета-Акваріди вилітають із сузір'я Водолія
Фото: Pixabay

Где и как наблюдать за метеорным потоком в мае

За эта-Акваридамы, как и за всеми метеорными потоками, лучше наблюдать за чертой населенных пунктов, подальше от огней. Идеальное время для наблюдения — предрассветные часы, ведь именно тогда хорошо видно созвездие Водолея. Если у вас нет возможности выбраться с палаткой в лес или поле для отдыха и наблюдения за метеорным потоком, то найдите место хотя бы подальше от высотных зданий, где можно видеть небо и горизонт.

Сколько метеоров можно увидеть

Поскольку в мае 2019 года пик эта-Акварид приходится на новолуние, можно увидеть больше метеоров, чем всегда. В среднем ученые называют цифру от 10 до 70 метеоров в час, ведь майские Аквариды считаются активным метеорным потоком.

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Что нужно делать во время звездопада

Загадывание желаний. В народных верованиях считает, что метеоры — это падающие звезды. А когда падает звезда, нужно загадывать желание. Но наши желания не всегда стают реальностью. Секрет успеха — четкое формулирование желания в одном предложении. Перед тем, как смотреть за звездопадом в мае, проговорите ваши желания про себя.

Звездное гадание. Метеорный поток можно использовать для звёздного гадания. Например, если вы сформулировали вопрос и при этом увидели падающую звезду, то ответ – "да". Хотя при таком гадании нужно помнить о здравом смысле и ощущении реальности.

Духовное очищение. Звездопад и наблюдение за ним — это хорошее время для духовного очищения. Например, можно мыслено попросить прощения в окружающих. Также в этот период благоприятно поразмыслить о своих действиях и создать список планов.

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Источник: Сегодня
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