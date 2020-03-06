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Миниатюрные и маленькие породы собак: особенности питания

Маленькая собачка – это большая ответственность, такие питомцы зачастую нуждаются в повышенном внимании

Собаки стали верными спутниками, друзьями и помощниками человека в глубокой древности и по сей день остаются самыми популярными домашними любимцами. О преданном четвероногом друге мечтают многие дети и взрослые. Но к выбору питомца нужно подходить ответственно, взвесить, сможете ли вы обеспечить ему необходимые условия. Так, жителям городских квартир лучше отказаться от идеи завести крупную собаку, которая будет страдать в тесноте. А вот очаровательные представители маленьких и миниатюрных пород, смышленые, энергичные, игривые, не стеснят владельцев даже небольшой квартиры. Да и еды им нужно меньше, хотя важно соблюдать ряд требований к рациону.

Отличие собак мелких пород

Собаки малых и миниатюрных пород при условии правильного ухода живут значительно дольше своих крупных собратьев, остаются энергичными до старости. Но хозяевам следует учитывать их особенности, чтобы предупредить возможные проблемы со здоровьем и поведением. Для маленьких собак характерны:

ускоренный обмен веществ и повышенные энергозатраты;

повышенная нервная возбудимость – питомцы очень ласковые, нежные, но требуют деликатного обращения, особого внимания и заботы;

предрасположенность к образованию зубного камня;

чувствительное пищеварение;

повышенный риск травм конечностей, особенно вывиха коленной чашечки, и черепно-мозговых травм;

предрасположенность к некрозу головки бедренной кости;

склонность к ожирению после кастрации.

Особенности питания собак мелких пород

Из-за ускоренного протекания обменных процессов потребность в калориях на килограмм веса у маленьких собак примерно вдвое выше, чем у крупных. Вместе с тем важно не перекармливать миниатюрных питомцев, поскольку очень легко спровоцировать ожирение. Поэтому маленьким собакам дают порции меньшего объема, но с более высоким содержанием питательных веществ.

Собаки мелкой комплекции взрослеют быстрее. Поэтому переход с корма для щенков на корм для взрослых собак должен осуществляться в 8-10 месяцев. А перевод на низкокалорийный корм для пожилых животных, напротив, позже – в 8-9 лет.

Требования к еде для собак малых и миниатюрных пород:

Высокая калорийность, баланс БЖУ. Богатая добавка компонентов, необходимых для здоровья нервной системы, костей и суставов, иммунитета (омега кислоты, минералы, витамины). Легкое усвоение. Пища должна быстро обеспечивать организм энергией и не подвергать чувствительную пищеварительную систему лишней нагрузке. Предпочтительно безглютеновая (беззерновая) пища в связи с деликатным пищеварением. Для профилактики диабета и ожирения важно преобладание "медленных" углеводов с низким гликемическим индексом. В рационе маленьких собак обязательно должен присутствовать специальный сухой корм с высоким содержанием жесткой клетчатки для профилактики зубного камня. Маленьким собачкам далеко не всякий корм приходится по вкусу. Но их нельзя баловать. Человеческие деликатесы вредны для всех собак, у миниатюрных даже небольшая порция может вызвать тяжелую интоксикацию.

Optimeal Privilege – лучший рацион для малых и миниатюрных пород собак

Обеспечить идеально сбалансированный натуральный рацион для маленьких собак довольно сложно. В этом вопросе лучше довериться специалистам, которые разрабатывают линейки готовых кормов для собак малых и миниатюрных пород с учетом их особых потребностей. Такие линейки есть в ассортименте многих производителей, в названии обычно присутствуют слова Small или Mini. Торговая марка Optimeal специально для миниатюрных и малых пород предлагает линейку Privilege. Это сухие и влажные корма супер-премиум-класса для щенков и взрослых животных, изготовленные по швейцарской технологии Swiss Pet Nutrition Group.

Преимущества Optimeal Privilege :

высокая энергетическая ценность, 86-93 ккал на 100 г влажного корма, 402-413 на 100 г сухого;

изготавливаются из легкоусвояемых диетических сортов мяса, основной компонент – мясо ягненка, которое поставляется из Новой Зеландии. Также в состав некоторых рационов входит телятина, индейка, курятина;

высокое содержание белков животного происхождения (до 99,8% от общего количества белка);

в линейке преобладают беззерновые и низкозерновые корма, что снижает риск развития аллергии и нагрузку на ЖКТ. Для нервной и иммунной системы безглютеновые корма также полезнее;

все корма содержат свежее мясо, в состав сухих оно входит в виде фарша, в состав некоторых влажных – в виде целых кусочков (куриное филе, печень);

овощи, ягоды, травы – источник необходимой для пищеварения клетчатки, натуральных витаминов, углеводов с низким гликемическим индексом;

Омега 3 и 6 кислоты позитивно влияют на умственную деятельность, а в сочетании с цинком и биотином улучшают состояние шерсти и кожи;

комплекс Immunity Support Mix способствует укреплению иммунитета;

размер и текстура гранул сухого корма помогают поддерживать здоровье зубов;

влажные корма готовятся с применением очищенной воды, что благотворно влияет на здоровье мочевыделительной системы.

Корма протестированы Всеукраинской Гильдией Ветеринаров и рекомендованы в качестве повседневного питания собак.

С обзором на данный корм вы можете ознакомится здесь: https://petobzor.com/korm-dlya-sobak-optimeal-privilege-otzyvy-razbor-sostava-tsena/

Маленькие питомцы требуют особого внимания

Миниатюрные породы – оптимальное решение для тех, кто живет в стесненных условиях городской квартиры и мечтает о собаке. Но маленькая собачка – это большая ответственность, такие питомцы зачастую нуждаются в повышенном внимании. В частности, их нужно обеспечить питанием с учетом особых потребностей – высоких энергозатрат, чувствительного пищеварения. Идеально сбалансировать натуральный рацион сложно, лучше для этих целей подойдет специализированный готовый корм супер-премиум-класса.

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