Модель поведения: стоит прислушиваться или игнорировать чужое мнение на работе

В общем и целом конструктивная критика — двигатель личного прогресса и эффективности

Избавьтесь от зависимости от чужого мнения. Фото: depositphotos

Чужое мнение далеко не всегда можно воспринимать, как показатель вашей правоты или наоборот – совершенных ошибок. Просто важно понимать, когда к нему стоит прислушаться, а когда – лучше проигнорировать.

Например, известный французский писатель Андре Моруа говорил:

Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни.

Work.ua решил глубже изучил вопрос и на примерах показал, как относиться к мнению окружающих на работе.

Конструктив

Итак, вы занимались своей задачей. Она отняла много времени и усилий. Вы были уверены, что сделать лучше — просто невозможно. Но вот после реализации ваш коллега замечает некоторые шероховатости и недостатки. Как реагировать?

Сразу определите для себя, насколько критичны недостатки, можно ли их исправить, как и какой ценой.

Если вы в принципе не считаете замечание критическим и на 100% уверены, что ошибки нет и исправлять нечего, оставьте за собой право пренебречь критикой.

Если вы согласны с тем, что допущена ошибка, придется ее исправлять. Для начала поблагодарите коллегу, пригласите его обсудить пути решения, если у него есть идеи, и беритесь за переделку.

Важно! Сделайте выводы из ситуации, чтобы она не повторилась в будущем. Если компетенция коллеги, заметившего ошибку, позволяет попросить его о помощи в будущем, так и поступите.

В общем и целом конструктивная критика — двигатель личного прогресса и эффективности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как перестать делать чужую работу и правильно отказывать

Деструктив

Теперь давайте подробнее о мнении ради мнения. Находить недочеты в чужой работе — для некоторых просто вариант времяпровождения. Их критика не несет ничего важного, критичного или принципиального. Но такие люди считают, что их мнение вам просто необходимо.

Главный метод борьбы можно описать в правиле "Критикуешь — предлагай".

Если за критикой не стоит никакого предложения, можно вообще не обращать на такие предложения никакого внимания. От слова вообще. Выслушайте, кивните, забудьте.

Не нужно тратить энергию, силы и время на то, что не принесет ничего, кроме плохого настроения и сомнений в собственном профессионализме. Знаете, что говорил на этот счет английский мыслитель Гилберт Честертон?

Если вам говорят, что какой-то предмет слишком мал или слишком велик, слишком красный или слишком зеленый, чересчур плох в одном смысле и так же плох в противоположном, знайте: нет ничего лучше этого предмета.

Тем временем психолог пояснила, чем плохо обобщение и почему лучше ориентироваться на свои ощущения. По словам Светланы Ройз, когда на тебя в любом возрасте кричат, унижают, игнорируют, когда бьют, когда манипулируют – это ненормально.