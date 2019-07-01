Moon power: мощные ритуалы для новолуния

В период новолуния очень важно записывать на бумагу идеи о том, что вы хотите получить

Ритуалы новолуния Фото: pexels.com

Новолуние — это, по сути, начало особенного лунного календаря. Это первые два дня, когда новой Луны не видно на небе. Древние люди считали это время очень сильным для выполнения разных обрядов и ритуалов, например, для исполнения желаний или увеличения красоты. Тем более, что в период новолуния 2 июля 2019 года состоится и солнечное затмение. Читайте более подробно о мощных ритуалах для этого новолуния.

Смотрите видео: Суперлунье в 2019 году

Ритуалы и обряды новолуния

Новолуние — это отличное время, что строить планы и с помощью ритуалов призывать все новое

Лунна вода. Просто наберите в емкость чистую воду и поставьте на ночь на подоконник. Потом она пригодится для обрядов красоты. Например, вылейте эту воду в ванну и окунитесь, представляя, что как увеличивается Луна на небе, так и увеличивается ваша красота.

Журнал желаний. В красивой тетради можно в период новолуние каждый записывать ваши планы и желания, затем через месяц прочитать, вычеркнуть с благодарностью сбывшиеся желания или ненужные. Также, как и воду, оставляем тетрадь открытой перед окном на ночь новолуния. Утром прячем тетрадь в укромное место и думаем о своих желаниях.

Обряды новолуния Фото: pexels.com

Привлечение денег. Попробуйте использовать одну из денежных техник в период новолуние. Расслабляемся. Закрываем глаза. Представьте солнечный свет. Дальше представьте, что вы заходите в большой сад, где любуетесь розами. Каждая из красивых роз, – это ваша денежная возможность в реальной жизни. Выберете ту, которая вам нужна. После это позитивной визуализации приступайте к выполнению ваших материальных желаний в реальности.

Читайте также Когда будет солнечное затмение в июле 2019: точная дата и время

Правила безопасности ритуалов в новолуние

все ритуалы проводятся с чистыми намерениями;

никому не говорите о проведенных ритуалах;

не сомневайтесь в собственных желаниях.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram