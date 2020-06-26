Мотивация ребенка: какие есть методы и от каких лучше отказаться

Психолог пояснила, почему в качестве мотивации нельзя использовать еду

Многие люди думают о том, как мотивировать себя к активным действиям – заняться самообразованием, спортом, перейти на здоровое питание и ищут везде воодушевления. Тогда как родители задаются вопросом, как можно мотивировать своего ребенка что-то делать: застилать кровать, убирать в своей комнате, есть или заниматься спортом. Ответ на этот вопрос знает психолог Сабина Ламанна. В своем Instagram она рассказала, как побудить ребенка к действию и чего лучше не делать.

Виды мотивации:

1. Отрицательная

2. Положительная (метод "кнута и пряника").

"Не стоит использовать отрицательную мотивацию. Даже если кажется, что она дает быстрый результат, например, если крикнуть на ребенка, то он сразу послушается, а если "дать ремня, так он шелковый станет", она всегда наносит психологическую травму ребенку разной глубины. Чем больше вы используете "кнут", тем хуже будут отношения с вашим ребенком в будущем", – пояснила психолог.

Если родители все-таки решили прибегнуть к отрицательной мотивации, то это должно быть только ограничение, а не крик и тем более не телесное наказание.

При этом она пояснила, что значит ограничение: например, вы договорились, что пойдете в зоопарк, если ребенок будет выполнять уроки без нытья. Если уговор не соблюден – зоопарк отменяется.

Как мотивировать детей что-либо делать Фото: Depositphotos

Психолог также отмечает, что в качестве мотивации нельзя использовать еду – у ребенка пропадает понимание основной функции питания. В будущем у него могут возникнуть проблемы с пищевым поведением.

Нельзя использовать для мотивации и деньги: "Деньги – от этого отношения с родителями часто портятся. Ребенок начинает все измерять денежным вознаграждением. Не спешите, дети успеют узнать об этой мотивации, когда вырастут и пойдут на работу", – пояснила Сабина.

Как мотивировать ребенка

Главный секрет любой детской мотивации – это игровой элемент, утверждает психолог.

Замечательно работают визуальные мотиваторы, которые можно сделать своими руками. Например, можно нарисовать и распечатать планеты и ракету, в иллюминаторе которой нужно наклеить фотографию малыша. Вы выбираете навык или привычку, которую хотели бы выработать у ребенка. За достижения малыш летит от планеты к планете. Долетев до самой дальней, его ждет особый приз-например, поход в зоопарк.

Как мотивировать детей учиться онлайн – смотрите видео:

Тем временем психолог дал экспресс-метод, как стать уверенным в себе за пять минут.

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