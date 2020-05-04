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Мой партнер часто смотрит "кино для взрослых": нормально ли это

Нужно ли скрывать пристрастие к "горячему" контенту или это норма

Елена Соловьева
Сегодня, 21:31

Каждый из нас хотя бы раз в жизни смотрел "кино для взрослых". В пубертатно-подростковом возрасте – храбрясь, хихикая и смущаясь, в зрелом – возбуждаясь и подсматривая какие-то новые "штучки". У кого-то "клубничка" вызывает недоумение и отвращение, а кто-то не представляет себе жизни без содержимого Pornhub.

Дома, на работе, на отдыхе, открыто или смущаясь, и потом удаляя хистори в браузере – так или иначе мы все смотрим фильмы про это. Зачем? Стоит ли ревновать партнера, залипающего на сайтах 18+? Нужно ли скрывать пристрастие к порновидеоконтенту или это норма?

  • Досье: Елена Соловьева – основатель отеля для ролевых игр Cherry Twins

Нормально ли смотреть порно
Нормально ли смотреть порно
Фото: Depositphotos

Давайте разберемся, зачем мы вообще смотрим такие фильмы. Если мы говорим о подростках, тут все очевидно – запретный плод и возможность хоть как-то приобщится к миру большого секса.

Для взрослого человека, здорового физически и адекватного морально, порно – это пикантная изюминка на торте, возможность расслабиться, зажечь фантазию, раззадорить себя и партнера. Лично я считаю, что совместный просмотр хорошего качественного порнофильма может быть прекрасной прелюдией. Это заводит, позволяет намекнуть на какие-то свои тайные фантазии и достаточно легко склонить партнера к экспериментам по типу "а давай попробуем как там".

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Другой вопрос, если интересно только порно. Рядом ходит женщина/мужчина, но… в мониторе интересней. Тут стоит задуматься. Вариантов несколько – либо партнер охладел конкретно к вам, либо есть определенные проблемы, которые нужно решать с сексологом или даже с психологом.

  • Ревновать ли к порно?

Безусловно нет. Это так же глупо, как ревновать к еде. Но задуматься о причинах важно. Если ваш партнер смотрит сюжеты на одну и ту же тему – это явный намек на то, чего ему/ей не хватает в жизни. Попробуйте воплотить тайную мечту, и очень возможно, что смотреть будут только на вас глубоко восхищенными глазами.

  • Снимать ли свое "клубничное" видео?

Да, если вы уверенны в партнере и в том, что сей пикантный видос не пойдет гулять по Сети и не станет предметом шантажа. А также если вы четко понимаете, что даже в самом бюджетном порно актеров подсвечивают, ретушируют, гримируют, корректируют позы и т.д. Обычный секс, даже очень страстный, далек от эстетики. Поэтому не смущайтесь, если будет "не так, как в кино".

Как доставить удовольствие женщине
Как доставить удовольствие женщине
Фото: Depositphotos

А в целом – во всем нужна мера. Съесть одно пирожное – вкусно и приятно, уплетать килограммы сладкого – не нормально. Так же и с порноконтентом. Если ваш сексуальный партнер приглашает вас посмотреть "горячий" фильм – не нужно включать ханжу и крутить носом. Возможно, таким образом вам пытаются намекнуть на определенные фантазии. Полезность совместного просмотра заключается в том, что, во-первых, это возбуждает; во-вторых, это сближает, так как в этом есть существенный кредит доверия – вас пускают в свои фантазии; в-третьих, это возможность научиться легко и без стеснений говорить о своих желаниях и разнообразить интимную жизнь ролевыми играми.

Если ваш партнер возбуждается только от того, что происходит на экране – задумайтесь, может быть лучше оставить их вдвоем с монитором и найти того, кому интересней реал? И помните – перевоспитать человека можно до трех лет. Дальше – это бесполезная трата времени. В стране, где секса пока (увы) нет, и в головах – масса тараканов и стереотипов, где люди стесняются зайти в секс-шоп – порно еще долго будет вызывать презрительные ухмылки и ханжеские гримаски. Но смотреть будут все. Большинство только смотреть, а кто-то возможно и воплощать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как доставить женщине удовольствие в постели: пять полезных советов.

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