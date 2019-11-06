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Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

Узнайте, можно ли выходить замуж в високосный год 2020, и какие запреты с этим связаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Свадьба в високосный год 2020
Свадьба в високосный год 2020
Фото: Depositphotos

Можно ли выходить замуж и жениться в високосном 2020 году? Это один из главных вопросов, который волнует влюбленные пары накануне приближающегося Нового года 2020. Если вы планируете узаконить свои отношения именно в этот период, вам будет полезна информация, почему нельзя жениться в високосный год 2020, а также какие запреты, традиции и приметы связаны с такими важными переменами в личной жизни, и как високосный год влияет на судьбу людей.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Можно ли жениться в високосный год 2020

Это один из главных вопросов, который интересует влюбленные пары. Как гласят народные приметы, свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку, быстрому распаду семьи, ссорам, изменам и несчастьям. На самом деле мало кто из людей согласен рисковать и проверять на себе правдивость этой народной приметы.

Люди издавна наделяли високосный год самыми негативными свойствами и качествами. Считалось, что в этот период и урожай плохой, и удачи в новых начинаниях не будет, а играть свадьбу – вообще плохая затея. Имеют ли эти убеждения реальную основу, или их лучше игнорировать и верить в собственное счастье?

Можно ли выходить замуж в 2020 году, по мнению церкви

Что касается православия, то по мнению церкви, запрет на свадьбы и венчания в високосный год – не более чем предрассудки. Ведь настоящим чувствам и Божьему благословению ничего не может помешать. А потому ограничений на бракосочетания, связанные с високосным годом, быть не может. Исключение составляют периоды постов.

Почему нельзя жениться в високосный год 2020
Почему нельзя жениться в високосный год 2020
Фото: Depositphotos

А вот согласно народным поверьям, свадьбы, сыгранные в злополучные годы, обречены на неудачу. Хотя фактически статистика разводов в високосный год мало чем отличается от трех других, невисокосных годов. И в случае распада семьи те, кто выходил замуж в високосный год, называют такие же причины развода, что и в остальные периоды.

Принято считать плохим знаком свадьбы в високосный год. Но вот следом за високосным идут еще более опасные для семей периоды: год вдовца и год вдовы. Так что есть серьезный повод задуматься, можно ли выходить замуж в 2021 году, если он грозит страшной перспективой скорой смерти молодой супруги. Вот и получается, что заключать счастливые браки, согласно народным приметам, можно только в один год из четырех.

Кстати, интересен тот факт, что на Руси в старину високосный год считался годом невесты. Именно в это время девушка могла сама выбирать себе жениха и послать сватов. И, как правило, жених не отказывал даме.

Свадьба в високосный год: приметы для счастливой семейной жизни

  • Хотите, чтобы ваша семейная жизнь была долгой и счастливой? Тогда на свадьбу не надевайте короткое свадебное платье выше колен;
  • Если обручальное кольцо надевают на перчатку – это примета несерьезности отношения друг к другу;
  • Чтобы счастье не покидало молодых, в туфли следует положить по монетке;
  • Невеста не должна разрешать никому из подруг примерять свое свадебное платье;
  • Хороший ритуал обсыпать зерном, конфетами и монетками жениха и невесту, выходящих из дома. Это сулит достаток, богатство и скорое пополнение в семье.

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