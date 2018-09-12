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Мужчин каких профессий предпочитают женщины на сайтах знакомств

В свою очередь, рейтинг наиболее привлекательных для мужчин женских профессий выглядит несколько иначе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Профессия учителя в списке привлекательных. Фото: pixabay
Профессия учителя в списке привлекательных. Фото: pixabay

Дизайнер интерьеров, пилот и фельдшер – самые привлекательные мужские профессии для женщин по версии популярного приложения для знакомств Tinder. Популярный дейтинг-сервис, благодаря которому было образовано свыше 20 миллиардов пар, проанализировал данные о выборе женщин и определил, мужчин каких профессий наиболее часто "свайпают" пользовательницы приложения, передает "Новое время".

Полный рейтинг ТОП-15 наиболее привлекательных для женщин мужских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:

  1. Дизайнер интерьеров
  2. Пилот
  3. Фельдшер
  4. Адвокат
  5. PR-менеджер
  6. Продюсер
  7. Визуальный дизайнер
  8. Манекенщик
  9. Студент
  10. Инженер
  11. Ветеринар
  12. Учитель
  13. Хиропрактик
  14. Пожарный, парамедик
  15. Предприниматель

В свою очередь, рейтинг наиболее привлекательных для мужчин женских профессий выглядит несколько иначе. Мужчины охотнее знакомятся с женщинами, которые работают в сфере здравоохранения. Так, в пятерку самых привлекательных для мужчин женских профессий входят медсестры, стоматологи и аптекари.

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Полный рейтинг ТОП-15 наиболее привлекательных для мужчин женских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:

  1. Медсестра
  2. Стоматолог
  3. Фотограф
  4. Студентка
  5. Аптекарь
  6. Учительница
  7. Стюардесса
  8. Предприниматель
  9. Личный фитнес-тренер
  10. Официантка, бармен
  11. Специалист по физической реабилитации
  12. Журналист
  13. Визажист
  14. Адвокат
  15. Менеджер по маркетингу

Тем временем секс-педагог пояснила, где грань между домогательством и комплиментом. По словам Юлии Ярмоленко, задача родителей – создать такие отношения, чтобы ребенок не боялся прийти к вам с проблемой.

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