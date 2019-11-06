Мужчина мечты: ТОП-5 качеств, которые растопят сердце любой женщины
Мужчине необходимо быть не только мужественным и сильным, чтобы покорить сердце женщины
Женщины мечтают об идеальных мужчинах, которые просто придут и завоюют их сердце. При этом они должны обладать определенными качествами. Какими именно – мы разбирались в статье и составили ТОП-5 качеств, которые растопят сердце любой женщины.
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1. Чувство юмора
Мужчина, который сможет легко рассмешить женщину – уже на 50 процентов получил ее расположение. Это то качество, которое безоговорочно нравится всем девушкам. Рядом с остроумными и веселыми мужчинами женщины чувствуют себя счастливыми.
2. Интеллект
Женщины любят умных мужчин с высоким интеллектом. Именно ее называет большинство женщин, когда говорят о сексуальности мужчины. Общение с таким мужчиной очень познавательно и отлично мотивирует к саморазвитию.
3. Уверенность
Уверенный в себе мужчина излучает какие-то особенные флюиды и вселяет чувство безопасности и стабильности. Причем это чувствуется не только в общении, а проявляется еще и во внешнем виде мужчины – высоко держит голову, походка уверенная, взгляд излучает успех, он контролирует все свои эмоции и действия.
4. Внимательность
Любой женщине приятно, когда мужчина проявляет к ней внимание. Заботливые и внимательные мужчины легко завоевывают сердце женщин. Это и правда очаровывает, когда мужчина обращает внимание на то, что нравится его избраннице, запоминает это и воплощает в жизнь.
5. Умение слушать
О том, что женщины более эмоциональны, а от этого и больше разговаривают, знают многие. Вот только далеко не все мужчины умеют слушать. И если избранник готов не только поддержать разговор, но еще и выслушать женщину – тогда он точно удостоится ее внимания.
Тем временем мы выяснили, что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем.
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