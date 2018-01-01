Мужчины на дорогих автомобилях менее привлекательны для женщин: исследование
Во время опроса женщин просили рассказать о характере двух воображаемых мужчин – с обычным и дорогим автомобилем
Мужчины, которые водят дорогие автомобили и тем самым выпячивают свое богатство, меньше привлекают тех женщин, которые хотят серьезных отношений.
Это выяснили американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, после того, как проанализировали более 375 ответов анонимного опроса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Evolutionary Psychological Science.
Во время опроса женщин просили рассказать о характере двух воображаемых мужчин – с обычным и дорогим автомобилем.
В результате опроса выяснилось, что женщины расценивают мужчин на роскошных автомобилях, как менее надежных и более сексуально беспорядочных. При этом мужчин на обычных автомобилях женщины считают более надежными и порядными партнерами.
Тем временем сайт "Сегодня" выяснил про курортный роман: как его пережить и расстаться без стресса. Психологи считают, что он может стать хорошим поводом, чтобы переосмыслить свою жизнь.