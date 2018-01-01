Мужчины на дорогих автомобилях менее привлекательны для женщин: исследование

Во время опроса женщин просили рассказать о характере двух воображаемых мужчин – с обычным и дорогим автомобилем

Мужчин на роскошных автомобилях считают менее надежными партнерами. Фото: pixabay

Мужчины, которые водят дорогие автомобили и тем самым выпячивают свое богатство, меньше привлекают тех женщин, которые хотят серьезных отношений.

Это выяснили американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, после того, как проанализировали более 375 ответов анонимного опроса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Evolutionary Psychological Science.

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Во время опроса женщин просили рассказать о характере двух воображаемых мужчин – с обычным и дорогим автомобилем.

В результате опроса выяснилось, что женщины расценивают мужчин на роскошных автомобилях, как менее надежных и более сексуально беспорядочных. При этом мужчин на обычных автомобилях женщины считают более надежными и порядными партнерами.

"Мы связываем это с тем, что женщины интуитивно ассоциируют мужчину на дорогом ярком авто, как расточителя и человека, который не инвестирует в свое будущее и стремится получить исключительно сексуальную связь, а не строить серьезные отношения", – прокомментировал ведущий автор исследования, психолог Дэниел Крюгер.

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