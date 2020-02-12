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"Мы счастливы вместе": Виталина Ющенко о детях, жизненном балансе и новом избраннике

Виталиня Ющенко дала эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Виталина Ющенко Фото: пресс-служба

Виталина Ющенко откровенно рассказала, чем занималась, пока отошла от публичной жизни, какие у нее отношения с детьми и что происходит в ее личной жизни.

После того, как ваш отец Виктор Ющенко покинул пост президента Украины, вы перестали посещать публичные мероприятия. А сейчас начали снова появляться на публике. К примеру, недавно вы посетили премьеру фильма "Мої думки тихі". С чем это связано?

Да, я решила временно "пропасть с радаров", заняться своей жизнью, больше времени уделять детям, спорту, собственному делу, развитию и личному счастью. А теперь, когда нашла баланс, почувствовала, что не против вернуться к публичности. Появилось больше времени на появления на интересных мероприятиях. Премьеру "Мои мысли тихие" я посетила, во-первых, потому что мне хотелось поддержать украинское кино. А во-вторых, об этом фильме сейчас говорят все, поэтому мне стало интересно проверить, так ли он хорош. Ответ — да, замечательное кино!

Виталина Ющенко Фото: пресс-служба

Где вы "пропадали" и чем занимались все это время?

В первую очередь, я занималась своими детьми, так как помощников у меня никаких нет. Было время, когда из-за работы я уделяла им мало внимания, поэтому хотела наверстать упущенное. Мы много путешествуем вместе, общаемся, я вожу их в школу и куда они хотят. У нас очень теплые доверительные отношения. Кроме этого, я работала — у меня есть небольшие бизнес-проекты. И, конечно, активно занимаюсь спортом.

Вы прекрасно выглядите и находитесь в отличной спортивной форме! Можете ли вы сказать, что сейчас у вас "тело вашей мечты"? Сколько дней в неделю посещаете спортзал, какие тренировки и как себя мотивируете?

Тело моей мечты — здоровое, сильное, выносливое и спортивное. Мне нравится, в какой я форме и внешне, и внутренне, но всегда есть к чему стремиться. Я занимаюсь в спортзале 4-5 дней в неделю по 2 часа и редко бывают конные прогулки. Мотивация мне не нужна, спорт для меня — это удовольствие, источник бодрости и положительных эмоций. К тому же к тренировкам я привыкла с самого детства. Думаю, это во многом определило мое отношение к этому занятию.

Виталина Ющенко Фото: пресс-служба Виталина Ющенко Фото: пресс-служба Виталина Ющенко Фото: пресс-служба Виталина Ющенко Фото: пресс-служба Виталина Ющенко Фото: пресс-служба 1/5

В одном из интервью вы говорили, что пока дети были маленькими, из-за работы у вас не было времени заниматься ими. Как считаете, можно ли вообще маме найти баланс между работой и детьми?

С маленькими детьми это практически невозможно, если пытаться справиться своими силами. Нужно привлекать, естественно, папу ребенка, бабушек-дедушек, по возможности няню. Быт тоже лучше частично переложить на мужа/помощников. А на работе делегировать рутинные дела коллегам, чтобы не проводить там целые дни без особых результатов. Правда, в жизни редко получается все идеально — не выйдет и ребенку постоянно время уделять, и карьерой заниматься, и за внешностью следить, еще и успевать посещать выставки/мероприятия. Просто надо расставить приоритеты.

Ребенку будет лучше, если спокойная, уравновешенная и довольная мама проведет с ним 2 часа, чем расстроенная и обиженная — 8 часов

У вас трое детей разного возраста. Расскажите, как многодетной матери находить время на себя и свои увлечения?

Мне помогает умение правильно распределять свое время и возможности. Нянь и помощниц по дому у меня нет, помощники – мои дети, так как они уже взрослые и сами следят за порядком в своих комнатах.

Виталина Ющенко с детьми Фото: Instagram/vitalinayuschenko

Вы используете методы воспитания ваших родителей со своими детьми или у вас совершенно другой подход?

Использую те же методы, которые применяли мои родители. Меня всегда учили уважать своих родителей и близких мне людей. Мне всегда было важно их мнение и их советы. Они с детства были примером для меня во всем.

Я считаю, что – мы – это копия своих родителей

Вашей старшей дочери сейчас 19 лет, а младшей – 9 лет. Чем занимается старшая дочь? Хорошо ли общаются ваши дети между собой? Хотели бы иметь еще детей?

Старшая дочь учится на юридическом факультете в Киевском национальном университете имени Шевченко. Дети между собой отлично ладят, любят проводить время друг с другом, несмотря на разницу в возрасте. А по поводу еще детей — конечно, я с удовольствием хотела бы еще детей сколько даст Бог.

Весной в интервью Кате Осадчей вы говорили о том, что наконец-то нашли мужчину своей мечты и намекали на замужество. Получили ли вы предложение руки и сердца? Планируется ли свадьба?

Наши отношения развиваются, но по поводу предложения и замужества не могу пока ничего сказать. А свадьбу я, конечно, хотела бы.

Кто этот мужчина? Чем он покорил ваше сердце?

Пока не хочу ничего говорить. Мы любим друг друга и счастливы вместе. А все подробности — позже.

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