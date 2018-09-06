Мы вам перезвоним: три ошибки рекрутеров, которые раздражают соискателей
Если кандидат явно не подошел, стоит сразу ему об этом сказать
Не всегда собеседование проходит гладко. Причем далеко не во всех случаях неудачного интервью виноват соискатель с завышенными требованиями. Часто рекрутеры делают ошибки, которые сильно раздражают соискателей.
Work.ua назвал три самые распространенные ошибки рекрутеров, которые могут стоить вам ценных потенциальных сотрудников.
У меня есть план и я его придерживаюсь
Перед проведением интервью с кандидатом каждый рекрутер набрасывает себе план вопросов, которые помогут оценить те или иные качества соискателя. И хорошо, когда беседа идет по плану и вопросы кажутся вполне естественными.
Но иногда кандидат хочет больше остановиться на одной из тем, раскрыть кажущиеся ему важные подробности и т.д. В этот момент важно не перебить рассказчика, а постараться тонко направить его назад к теме. Когда рекрутер резко обрывает ответ или останавливает речь кандидата, это неприятно. Не делайте так. Иначе даже у самого подходящего специалиста отпадет желание работать в вашей компании.
Слушайте внимательно все ответы, и если беседа зашла совсем в другое русло, используйте наводящие вопросы. Но не обрывайте речь на полуслове.
Слушаю, но не слышу
Кандидаты, которые проходили собеседование на технические специальности, иногда рассказывают о том, что рекрутер "плавал" в теме и задавал вопросы, на которые уже были даны ответы. Это очень раздражает и вызывает не самые приятные эмоции.
Если вы не совсем владеете вопросом, пригласите с собой на собеседование коллегу, который знает тему в совершенстве или заранее проконсультируйтесь с теми, кто в курсе. Узнайте значения терминов, о которых может зайти разговор и вооружитесь хотя бы поверхностными знаниями о предмете.
Люди, которые с горящими глазами говорят о своей работе, выполненных проектах и решенных задачах, часто расстраиваются, когда им задают одни и те же вопросы, не отзываясь на суть ответов.
Мы вам перезвоним
После дождичка в четверг. Завершая интервью, постарайтесь дать кандидатам более конкретную информацию о том, когда от вас ждать обратной связи.
Если кандидат явно не подошел, может, стоит сразу ему об этом сказать? Главное — быть честным и не давать ложную надежду соискателю.
Если кандидат вам понравился, но есть еще несколько вариантов, договоритесь, что перезвоните в течение недели или двух (зависит от реальной ситуации) и перезвоните.
Если вы не собираетесь перезванивать или давать письменный ответ, то так и скажите — если через неделю ответа не будет, значит, ответ нет. Но лучше, конечно же, не играть в молчанку, а сообщить свое решение.
Работа рекрутера только кажется простой, но тем не менее она требует высокого профессионализма. Находить людей, которые станут будущим компании — большая ответственность. Чтобы все получалось как задумано, стоит уделить достаточно времени подготовке к собеседованию, внимательно слушать и выделять главное.
Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как найти работу, когда нет ничего подходящего: четыре совета. Как только вы поставите на себе крест, его поставят на вас и все потенциальные работодатели.