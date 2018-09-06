Мы вам перезвоним: три ошибки рекрутеров, которые раздражают соискателей

Если кандидат явно не подошел, стоит сразу ему об этом сказать

Слушайте своего собеседника. Фото: pixabay

Не всегда собеседование проходит гладко. Причем далеко не во всех случаях неудачного интервью виноват соискатель с завышенными требованиями. Часто рекрутеры делают ошибки, которые сильно раздражают соискателей.

Work.ua назвал три самые распространенные ошибки рекрутеров, которые могут стоить вам ценных потенциальных сотрудников.

У меня есть план и я его придерживаюсь

Перед проведением интервью с кандидатом каждый рекрутер набрасывает себе план вопросов, которые помогут оценить те или иные качества соискателя. И хорошо, когда беседа идет по плану и вопросы кажутся вполне естественными.

Но иногда кандидат хочет больше остановиться на одной из тем, раскрыть кажущиеся ему важные подробности и т.д. В этот момент важно не перебить рассказчика, а постараться тонко направить его назад к теме. Когда рекрутер резко обрывает ответ или останавливает речь кандидата, это неприятно. Не делайте так. Иначе даже у самого подходящего специалиста отпадет желание работать в вашей компании.

Слушайте внимательно все ответы, и если беседа зашла совсем в другое русло, используйте наводящие вопросы. Но не обрывайте речь на полуслове.

Слушаю, но не слышу

Кандидаты, которые проходили собеседование на технические специальности, иногда рассказывают о том, что рекрутер "плавал" в теме и задавал вопросы, на которые уже были даны ответы. Это очень раздражает и вызывает не самые приятные эмоции.

Если вы не совсем владеете вопросом, пригласите с собой на собеседование коллегу, который знает тему в совершенстве или заранее проконсультируйтесь с теми, кто в курсе. Узнайте значения терминов, о которых может зайти разговор и вооружитесь хотя бы поверхностными знаниями о предмете.

Люди, которые с горящими глазами говорят о своей работе, выполненных проектах и решенных задачах, часто расстраиваются, когда им задают одни и те же вопросы, не отзываясь на суть ответов.

Мы вам перезвоним

После дождичка в четверг. Завершая интервью, постарайтесь дать кандидатам более конкретную информацию о том, когда от вас ждать обратной связи.

Если кандидат явно не подошел, может, стоит сразу ему об этом сказать? Главное — быть честным и не давать ложную надежду соискателю.

Если кандидат вам понравился, но есть еще несколько вариантов, договоритесь, что перезвоните в течение недели или двух (зависит от реальной ситуации) и перезвоните.

Если вы не собираетесь перезванивать или давать письменный ответ, то так и скажите — если через неделю ответа не будет, значит, ответ нет. Но лучше, конечно же, не играть в молчанку, а сообщить свое решение.

Работа рекрутера только кажется простой, но тем не менее она требует высокого профессионализма. Находить людей, которые станут будущим компании — большая ответственность. Чтобы все получалось как задумано, стоит уделить достаточно времени подготовке к собеседованию, внимательно слушать и выделять главное.

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