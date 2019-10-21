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Лена Борисова: "На первом месте у женщины должна быть она сама, потом – любимый мужчина, а потом только дети"

Многодетная мама рассказала, как все успевать

Елена Борисова рассказала о материнстве Фото: facebook/elena.sapunova.7

Иметь большую семью, заниматься бизнесом, уделять время детям и мужу – реально, если все происходит по любви и вы умеете планировать свою жизнь. Сегодня.Lifestyle расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Сегодня про материнство рассказала Лена Борисова, мама четверых детей и управляющая ресторанов "Семьи Димы Борисова".

Елена, как и когда вы поняли, что хотите большую семью и нескольких детей?

Я не могу сказать, что мечтала о большой семье – не было никаких киношных картинок на эту тему в воображении, не было жизненной цели в стиле "к такому-то возрасту хочу четверых детей". Все случилось естественно и по любви. Так и должно быть. Когда в паре вы на 100% доверяете другу и готовы друг друга поддержать, когда вы честно проговариваете свои желания и взгляды на будущее, когда вы вместе выстраиваете систему своей жизни, так же, как и выстраиваете систему в бизнесе, то появление каждого ребенка становится запланированным чудом, и только приумножает радость.

Как получается уделить время всем детям и при этом быть в теме всех потребностей каждого ребенка?

Я уже говорила о том, что я человек-система. Это касается всего – бизнеса, быта, организации своей собственной жизни и жизни семьи.

У каждого ребенка своя диета и свое индивидуальное расписание – исходя из возраста, потребностей, увлечений и так далее.

Каждое утро я проверяю графики и планы на день для каждого из детей. Все в семье – я, Дима, наши помощницы по дому – пользуются этой системой, а, это значит, что у нас нет недопонимания и мелких конфликтов.

Время на выходных мы проводим все вместе, занимаемся спортом и открываем новые места. В будние дни с каждым из детей мы проводим время по индивидуальному графику: с кем-то нужно просто поиграть и почитать книгу, кого-то нужно поддержать на выступлении в школе и так далее.

Елена Борисова с семьей Фото: facebook/elena.sapunova.7

Я на старте вкладываю много сил, чтобы выстроить эту систему – и она же является фундаментом, который позволяет все успевать потом.

Еще один важный момент. С самого раннего детства мы приучаем детей к самостоятельности и режиму дня. К каждому ребенку мы относимся в первую очередь как к личности – уважаем границы и желания, но при этом прививаем уважение к правилам и нашей системе ценностей. Это постоянный диалог, который требует чуткости и работы, в первую очередь над собой, но эти усилия того стоят, если вы хотите построить счастливую гармоничную семью.

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Я не противопоставляю карьеру и материнство – это две составляющие моей жизни, которые находятся в балансе и гармонии. При этом и в семейной жизни, и в бизнесе, как я уже говорила, я – человек-система, и вот это умение все упорядочить, разложить по полочкам, запланировать результат и получить его важно во всех сферах – и когда речь идет об управлении крупной компании, в которой больше 3000 человек, и когда речь идет о жизни многодетной семьи.

Елена Борисова с мужем и детьми Фото: facebook/elena.sapunova.7

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Мне кажется, что, когда у женщины возникают подобные мысли, лучшее что она может сделать – обратиться к квалифицированному психологу и разобраться, что является их источником.

Вина, жертва – это все не про счастье материнства и не про счастье вообще.

Дело в том, что никто же на самом деле не знает, а сколько именно часов нужно проводить с детьми. Кто может посчитать это до минуты и сказать: "Вот так правильно"? Никто. Все семьи разные. Все дети разные.

Внешних норм не существует. Есть только то, что делает счастливыми мать и ребенка, тот формат взаимодействия, который для них комфортен. И я уверена, что любая мама интуитивно знает, как лучше.

А попытки соответствовать чужим ожиданиям еще никого не делали счастливыми. Кроме того, важно не только количество, но и качество проведенного вмести времени. У счастливой, любящей себя, уверенной в себе женщины есть намного больше ресурса, в том числе эмоционального, который она может отдать ребенку, чем у женщины, которая всю свою жизнь пытается быть идеальной, соответствовать какому-то нереалистичному образу того, как надо.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Я не мыслю такими категориями. Я не пытаюсь сбежать "в работу" от материнства или наоборот. Это две сферы жизни, равноценные для меня. Мы вообще с Димой не привыкли делить – вот это время для жизни, а вот это время для работы. Нет, наш бизнес – это нас образ жизни, отражение наших ценностей и амбиций. Дети – это самостоятельные личности, которые были рождены в любви. Мы не реализовываем за их счет наши амбиции – мы просто пытаемся создать все условия для того, чтобы они выросли самостоятельными и гармоничными.

Елена Борисова тщательно планирует день всей семьи Фото: facebook/elena.sapunova.7

Вы считаете себя счастливой мамой и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

В первую очередь, я считаю себя счастливой женщиной. Материнство – это важная, радостная, но не обязательная и не единственная сфера жизни. Если у женщины нет детей, это не значит, что она не может быть счастливой. Детей нужно рожать не потому что так надо, а потому что есть любовь, осознанное желание и ресурсы.

Вопросы, связанные с выгоранием тоже лучше всего сразу же решать с психологом, а не пытаться перетерпеть, переломить себя. От таких жертв никто не будет счастлив в результате. У "выгорания" тысячи причин – от сбоя с гормонами до неправильной расстановки приоритетов в жизни и неумения слушать свои желания и потребности. ажно не бояться просить о помощи и разбираться в себе.

Детей нужно рожать не потому что так надо, а потому что есть любовь, осознанное желание и ресурсы

Конечно, когда ребенок только появляется на свет, он требует от родителей максимум внимания и сил. Ситуация разные – тут могут быть и бессонные ночи, и накопленная усталость. Но, во-первых, это не должно продолжаться вечно. Дети взрослеют, должно становиться легче.

Во-вторых, многое зависит от того, насколько у людей доверительные отношения в паре, как они поддерживают друг друга и распределяют обязанности, умеют ли рационально организовывать быт и свое время. Если все сделать правильно, по любви, прислушиваясь к своим потребностям и желанием, если выстроить комфортную для себя и близких систему жизни, то риск выгорания будет небольшим.

Елена Борисова с мужем Дмитрием Фото: facebook/elena.sapunova.7

Главное, помнить: на первом месте у женщины должны быть она сама. Потом – любимый мужчина, потом дети, родители и друзья.

Если попытаться построить всю свою жизнь вокруг детей и преподнести это как огромный подвиг, то от такой жертвы никто в семье не будет счастлив. Каждый в нашей семье на первую место ставит себя, но все мы живем в любви и уважении друг к другу.

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