PR

Насколько украинцы верят в честные розыгрыши?

"Призова Варта" проверяет ТРЦ "Gulliver"

Многие жители столицы не прочь забыть про общественный транспорт и пересесть в собственное новенькое авто. Именно поэтому ТРЦ "Гулливер" серьезно подошел к этому вопросу и пообещал разыграть автомобиль Subaru в честь своего дня рождения. Выполнил ли организатор свое обещание и не было ли нарушений во время розыгрыша? Обо всем этом узнали эксперты "Призовой Варты".

К сожалению, "Гулливер" не может осыпать всех клиентов подарками, поэтому он поставил в меру строгие условия розыгрыша. Человек должен был купить товар в "Гулливере" на сумму не менее 2000 гривен, зарегистрировать чек и прийти на розыгрыш с паспортом. Акция проводилась с 22 августа по 19 октября. Именно в последний день акции состоялось торжественное мероприятие, на которое заглянула "Призовая Варта".

Эксперт "Призовой Варты" выбрал для проверки именно этот розыгрыш, ведь наверняка выручка "Гулливера" выросла от такого эффективного маркетингового приема. А чем же порадуют клиентов? После общения с участниками стало понятно: люди слабо верят в честность подобных розыгрышей, хотя и сохраняют нотки оптимизма.

Сначала в лототрон загрузили чеки всех участников розыгрыша. Чтобы у людей не возникало мыслей о подтасовке, 10 чеков-финалистов из лототрона доставал маленький мальчик, приглашенный из толпы. Вместе с ведущими процесс отбора участников контролировал нотариус.

Итак, 10 человек, борющихся за авто, определены. Второй тур был похожим, но чеки в этот раз положили в белые конверты. По итогам вытягивания конвертов, остались две девушки-финалистки. Наконец, стало известно имя победительницы, а оставшимся 9 участникам магазин Eldorado преподнес ценные подарки: телевизоры, кухонные комбайны, смартфоны и многое другое.

Молодая победительница согласилась пообщаться с "Призовой Вартой". Девушка не может поверить, что стала хозяйкой авто от Subaru, потратив на покупки в ТРЦ всего 5500 гривен. В прошлогоднем розыгрыше квартиры от "Гулливера" девушке не повезло, зато теперь фортуна на ее стороне. Это еще раз доказывает, что в акциях не стоит разочаровываться, не выиграв с первого раза.

Выводы "Призовой Варты" от увиденного такие: с одной стороны, мы имеем живое общение с победителем, его эмоции, реальное авто, возможность наблюдать процесс розыгрыша и отсутствие нарушений в определении счастливого владельца автомобиля. Однако эксперт напоминает: полная картина маркетинговых акций открывается тому, кто их организовывает. А стоит ли верить в их честность и принимать участие – выбор только за вами.

Хотите узнать более детально все особенности розыгрыша от ТРЦ "Gulliver"? Тогда скорее смотрите наш ролик:



Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.