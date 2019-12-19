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Наталка Денисенко: "Дети должны жить со взрослыми их жизнь"

Предприниматель рассказала о своем материнстве и о том, как при всех хлопотах не выгорать

Наталка Денисенко с дочерью и мужем Фото: facebook/ndenysenko

Быть счастливой мамой можно, главное – позволять себе ею быть, относиться ко всему проще и обязательно находить время на себя. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента ЦУМ Маруся Коваль и писательница Ирина Говоруха.

Сегодня о своем счастливом материнстве рассказала Наталка Денисенко, совладелец контент-агентства VIDEOFIRMA и видеопродакшна BELOESUHOE, автор фуд-блога Томаты и Соль, мама двоих девочек: трехлетней Ульяши и десятимесячной Зои.

Наталка Денисенко с мужем и детьми Фото: facebook/ndenysenko

Наталья, как и когда вы поняли, что хотите детей и большую семью?



Когда познакомилась с Юрой. Никогда не понимала, как можно хотеть абстрактную семью и детей. Считаю, это надо почувствовать с конкретным человеком.



Вы – активно работающая мама. Ваша карьера влияет на материнство? И помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?



Да, я до последнего дня обеих беременностей была на работе, в роддоме получила сообщение о выигранном тендере. Через месяц после рождения старшей Ульяши всю ночь была на сложной съемке, отъезжая домой покормить ребенка. Возможно, это была легкая истерика "Нет. Нет. Моя жизнь не изменится", но спустя месяц я таки приняла изменения – просто переорганизовала свои привычки. Безусловно, профессиональные качества мне очень помогли. Потому что моя работа – организовывать. И я организовала свою жизнь по-новому. Получилось еще лучше и интереснее, чем было "до".

Наталка Денисенко с дочкой Фото: facebook/ndenysenko



Вы часто путешествуете, детей с собой всегда берете? И если отдыхаете только с мужем вдвоем, не возникает чувства вины перед детьми?



Мы путешествуем и с детьми, и без. Это разные форматы, но оба со своими преимуществами. Фантастически интересно показывать ребенку мир. И наблюдать за тем, как в таких поездках происходят скачки роста. В путешествиях мы получаем многократно больше опыта. День проходит как неделя. И по детям это особенно заметно. В одной из поездок у Ульяши выросло 6 зубов, в другой она за месяц полноценно заговорила.

Считаю, что дети должны жить со взрослыми их жизнь

Лучше всего они обучаются, просто участвуя в повседневных делах: поход на рынок, поездка на поезде, эскалатор – для нас это обыденность, а для детей – целое приключение, пласт новых знаний о мире. Вспоминайте об этом, даже когда вы озабочены бытом, проживайте с ними эти новые моменты. Всегда разрешайте нажимать кнопку лифта. Особенно если он со стеклянной стенкой.

Путешествия вдвоем не менее важны. Я очень люблю проводить время только с Юрой. Мы никогда не скрываем этого от детей, не выдумываем причины. Честно говорим: у мамы с папой свидание, мы будем поздно, спать тебя уложит бабушка. Ульяша может спросить, что мы будем делать, куда пойдем. И любой честный ответ ребенку подходит. Маленький человек должен понимать, что это нормально. Есть время для общих семейных дел, а есть время для мамы и папы.

Наталка Денисенко с мужем Юрием Фото: facebook/ndenysenko



А когда мы уезжаем, мы каждый день записываем видеосообщения, где рассказываем, сколько дней осталось до нашего возвращения. Иногда прячем маленькие сюрпризики дома и организовываем дистанционный квест по поиску клада.



Еще про чувство вины. Возникает ли у вас это чувство, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?



Нет, у меня такое чувство не возникает. Моя жизнь состоит из множества ролей. И мама – далеко не единственная из них. Я предприниматель и получаю от этого дикий кайф. Когда младшей Зое было 6 месяцев, я пошла на очень интенсивный бизнес-курс, делала домашку каждый день после вечерних укладываний. А потом еще и вместе с партнером Настей, тоже, к слову, мамой двоих детей почти такого же возраста, мы открыли еще одну компанию в дополнение к уже имеющейся.



При этом я вообще не считаю, что где-то чем-то жертвую. Мне как-то удалось путем грамотной организации найти баланс. Я работаю, вижусь с друзьями, путешествую, занимаюсь спортом, каждые выходные мы куда-то ездим с детьми, я даже веду гастрономический блог Томаты и Соль и при этом я сплю!

Для вас работа является способом восстановления материнских ресурсов?

Конечно. А материнство является восстановлением рабочих. Именно так это и работает в моем мире.

Наталка Денисенко с дочкой Фото: facebook/ndenysenko



Вы – строгая мама, и каких основных методов воспитания дочек вы придерживаетесь?



Считаю, что единственно работающий метод воспитания – это личный пример. Именно поэтому мы честны с девочками. Перед укладыванием спать, например, я всегда рассказываю, как прошел мой день, чем я занималась на работе. Говорю как есть, без малышовых эвфемизмов. Если им что-то непонятно, готова объяснять.

Мой материнский суперскилл в том, что я очень терпеливо и понятно объясняю, получаю от этого удовольствие

И только поделившись своими событиями, расспрашиваю ее, что происходило в саду. Ведь она не обязана мне докладывать, это не допрос, а диалог, обмен впечатлениями.



По поводу строгости, есть принципиальные моменты. Безопасность, например. Или поведение в семье. У нас никто никого не бьет, не отвечает по-хамски. К этому правилу поблажек нет. И тут я очень строгая, да. Вне стен дома пусть сама разбирается в отношениях с другими людьми: конфликты в саду, как вести себя с бабушками-дедушками – это ее дела, ее выстраивание границ и поиск методов коммуникаций. А отношениями в семье, что допустимо, а что запрещено, этим должны управлять взрослые, и довольно авторитарно, на мой взгляд.

Наталка Денисенко с мужем и дочерью Фото: facebook/ndenysenko



Наталья, вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?



Я считаю себя счастливым человеком, не только мамой. И именно так это достигается, как по мне. Не жертвами, не борьбой с чувством вины, а принятием того, что ты человек, личность, хочешь быть счастливой и делиться этим, поэтому тебе необходимо заниматься не только тем, за что ты несешь обязательство, но и приятными делами. Наполнять себя из разных источников, чтобы было чем делиться.

Ведь именно от твоего эмоционального состояния зависит домашняя атмосфера

Ты взрослый и можешь управлять этим. А ребенок просто принимает заданные обстоятельства.

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