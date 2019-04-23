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Наталья Холод: "Я уверена, что нет безвыходных ситуаций"

Успешный бизнес невозможен без профессиональной команды, неординарных идей и руководителя, который живет по принципу "чем сложнее задача – тем интереснее ее решать". Именно так работает, сотрудничает с крупными корпорациями и вызывает интерес у конкурентов pr-агентство "ВАРТО"

Наталья Холод, учредитель агентства коммуникаций ВАРТО

Вот уже 14 лет им руководит Наталья Холод. Эта молодая, хрупкая и красивая женщина любит антикризисные проекты, умеет мотивировать свою команду и легко находит общий язык с деловыми партнерами. Безусловно, создать компанию и быть собственником на рынке, где агентства появляются, как грибы, непросто. Но у Натальи есть принципы, благодаря которым ее клиенты готовы инвестировать деньги, потому что знают – прибыль гарантирована.

"Одно из правил моего агентства четко передает структуры работы: "Искренне интересуйся бизнесом клиента. Чем больше ты в курсе его жизни, тем эффективнее маркетинговые решения предложенные тобой".

Только на первых позициях

Кто далек от маркетинга и пиара, обычно относится к аутсорсингу как к подрядчикам. То есть деловые отношения строятся по принципу: "я говорю – вы делаете". Но в команде работают эксперты, поэтому такой метод сотрудничества здесь исключен. Наталья Холод не любит, когда о маркетинге говорят: "Вы продаете воздух". Ее команда привыкла измерять все в цифрах и предоставлять прогнозы, оценку и конкретные результаты, которые можно увидеть и посчитать.

"Сила моей компании в том, что ее сотрудники могут переносить опыт из одной сферы бизнеса в другую. Например, когда клиент хочет внедрить то, что хорошо работало уже до него, я отвечаю: "Если мы воспользуемся данным опытом, вы окажетесь вторыми. Если же вас интересует лидирующая позиция, тогда давайте поговорим о том, что классно сработало на других рынках, и сделаем это в вашей компании", – объяснила Наталия Холод.

"Почему клиенты выбирают именно мою компанию? У нас нет ответа: "Невозможно". И я говорю это без преувеличения. Всегда можно подумать, как сделать так, чтобы реализовать даже самую нереальную идею".

Нас не все себе могут позволить

Когда Наталья Холод участвует в тендере, то услуги ее компании оказываются вне конкуренции. "Я недавно вернулась со встречи, и мои ребята первым делом спросили: "Переговоры прошли как обычно?" Всем очень понравилось наши услуги, но мы дороже остальных, – улыбнулась, вспоминая, руководитель "ВАРТО". – Да это так. Но любой владелец корпорации или собственник понимает: не бывает дешево и качественно".

Были даже смешные случаи, когда агентство проигрывало в тендере, но через полгода клиент обращался именно к ним со словами: "Понимаете, другие по цене были дешевле, но за полгода мы не увидели результат. Давайте попробуем работать с вами". Начинали сотрудничать, получалось хорошо, в итоге заключали долгосрочные контракты. "Мне нравится такое позиционирование – нас не все могут себе позволить, но, наверное, так и должно быть", – считает Наталья Холод.

"Успех моей компании заключается в следующем: мы любим то, чем занимаемся. В нашей команде остаются люди, которые болеют за результат. Мы действительно фанаты своего дела".

Чем сложнее, тем более нестандартным будет решение

У любого собственника хоть раз в жизни были сложные ситуации. Наталья – не исключение, но она любит сама вести антикризисные проекты. "В таких ситуациях всегда требуется много сил и энергии. Хирурги, например, часто говорят про свою адреналиновую зависимость. Так вот, я поняла, что мое состояние из этой же оперы, – улыбнулась Наталья Холод.– Кризисная ситуация меня собирает, поэтому я начинаю мыслить более масштабными категориями и просчитываю ситуацию на несколько шагов вперед, в результате появляются нестандартные решения, которые выводят бизнес собственников на новый уровень".

Кстати, название pr-агентства выбрано не просто так. 14 лет назад коллега Натальи Холод предложила: "Мы занимаемся информационными войнами, на английском языке "война" – "war", а "для войны" – "war to". То есть "ВАРТО". Звучит красиво". Решили – сделали, в результате компания не раз оправдала свое название.

В команде давно принят свод правил, которые хорошо бы внедрить в свою работу и другим агентствам. Например: "О клиенте всегда говорим хорошо, даже если он прислал 140-ю правку. Помним, наши слова формируют наши мысли и отношение к людям и проектам, и это сильно чувствуется!"

"Любовь, потребитель, бренд. Наша задача состоит в том, чтобы у потребителя появилась любовь к бренду".

Не только работа, но и счастье быть женой и мамой

Многие, глядя на Наталью, не могут поверить, что у нее четверо детей. "А как я должна выглядеть? – смеется она. – Быть недовольной и вечно уставшей женщиной? Нет! Я люблю разбивать стереотипы. Иногда мне даже кажется, что у нас с мужем потому много детей, что мы любим бросать вызов обществу". Недавно она спросила у супруга: "Костя, как так получается: мы вместе уже десять лет, а нам все также интересно вместе?" На что он ответил: "Мы ведь каждый день над этим работаем".

В ее семье много говорят о бизнесе в присутствии дочек. И Наталия считает, что это лучшее воспитание финансовой независимости детей. Такая позиция – показывать, что ты любишь свое дело – самая правильная. И лучшее, что могут дать родители, – не говорить детям: "Мама с папой должны много работать, чтобы вы хорошо жили". Нужно честно признаться своему ребенку: "Я еду на переговоры, потому что это драйвит", "Я кайфую от любимого дела и нужна людям".

"Счастье не упало мне с неба. Чтобы быть счастливой, я каждый день над этим работаю. В семье, в своей компании, в отношениях с людьми. Я понимаю: перестану работать – перестану все это иметь".

Никаких стереотипов

Наталия часто задавала себе вопрос, что же ее подзаряжает. И поняла, движение – это и есть сила. Когда застой – сразу чувствуется упадок энергии. Хуже всего работать в спокойном ритме. А вот когда есть серьезная востребованность, когда понимаешь, что ты нужен, это, по ее словам, дает мощный заряд!

В офисе Натальи Холод по-прежнему кипит работа, на столе фото детей и мужа, но, несмотря на очередные масштабные проекты, практически нет документов – они в деле. И если завтра на рынке появится продукт, о котором с энтузиазмом заговорят все вокруг, большая вероятность, что это дело рук ее команды.

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