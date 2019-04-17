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Наташа Балабанова: "Иногда ты должен пройти путь депрессии, чтобы прийти к себе"

Каждую среду мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией

Топ-стилист мирового класса, президент международной ассоциации топ-стилистов Intercoiffure Mondial в Украине и владелица салона красоты Наташа Балабанова рассказала свою историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

Наташа Балабанова: Вмоей жизни были депрессивные состояния, начиная с детства. Фото: Yuna Frame

- Наташа, имея профессиональное мировое признание, вы как много работаете, так и очень много путешествуете. Создается впечатление, что вам не может быть близка тема депрессии? Но так ли это?

- Это очень обширная тема, которая интересует каждого в XXI веке. Ранее депрессия изучалась гораздо меньше. Все психологи говорят о том, что условия жизни, родители, проблемы детства, дефицит любви – это основной аспект, который закладывается в каждую индивидуальность. Если говорить о личном, то во мне всегда была часть, которая позволяла комфортно жить, даже со своими депрессивными нотами. Депрессия возникает по разным причинам: потеря работы, несчастная любовь, гнетущее чувство вины, желание закрыться и не общаться в социуме. Конечно, в моей жизни были депрессивные состояния, и уже начиная с детства.

- Чаще можно услышать, что депрессией страдают взрослые. Ваша история как-то связано с детской трамвай или что стало причиной?

- Меня воспитывала мама. Когда мне было 10 лет, отец оставил семью, потому что нашел другую женщину. И это оставило определенный отпечаток на моей жизни. Не могу сказать, что я ему не простила. Но это не отпускает. Словами трудно объяснить. Хотя я отца уважаю и ценю, но его отсутствие, которое уже никогда не вернуть, остается в моем сознании. Тот период очень сильно повлиял на меня как на личность. Но в жизни нормально выбирать ту среду, где ты влюблен, где тебе хорошо. Мы ломаем жизнь ребенка, потому что думаем о себе в частности. И этот момент повторился и в моей жизни. Через два года после рождения дочери мы с мужем развелись. Такие ситуации есть в жизни каждого и оставляют свой след.

- А как этот трудный период переживала ваша мама? У нее наблюдались депрессивные проявления?

- Да, у нее была сильная депрессия. Она очень страдала. Я думаю, что она до сих пор не вышла из этого состояния. Это был сильный удар. Каждый раз, когда мы проговариваем ситуацию, я чувствую ее разочарование. Очень важно простить, отпустить и жить дальше. Но она не смогла этого сделать, поэтому боль остается с ней. Я только теперь понимаю, как маме нужна любовь. Но если она живет только мной и своей внучкой, то это остаток депрессии, зависимость от любви. Все, что я могу сделать, это заполнить любовью те клетки, которые остались недолюбленными.

- Во взрослой жизни, кажется, мы становимся сильнее, но это не гарантирует постоянный покой в душе. Особенно это речь идет о людях, которые имеют большие достижения. Были ли у вас похожи состояния? С чем были связаны?

- С профессиональной деятельностью. Когда я переехала в Киев, встал вопрос дальнейшей моей творческой деятельности. К этому времени я получила образование, поработала и даже почти открыла свой салон. А в Киеве было трудно устроиться. Я снова задумалась, могу ли я, кроме парикмахерского дела, еще что-то создать. В тот период я находилась в депрессивном состоянии, так как целый год не могла устроиться по своей специальности. Это меня заставило задуматься о другой сфере деятельности.

- Как проявлялось ваше депрессивное состояние? Что помогло вам осознать, что пора действовать?

- Я плакала каждый день. Муж шел на работу, а я плакала. Я пыталась себя заполнить любым трудом: все переделала дома, перечитала, сделала ремонт. Но это не было спасением. Пока я не устроилась на работу. И тут я поняла, что должна продолжать свое дело, потому что моя работа нужна людям, я создаю красоту вокруг себя и могу быть полезной. Путь любви к себе лежит через интерес в тебе как в профессионале. Главное разобраться, что тебе интересно, в чем ты можешь быть интересным для своей семьи, общества. Если не настроить себя правильно, можно прожить достаточно банальную жизнь. Апатичность есть у каждого из нас, даже у самого оптимиста. Ты просыпаешься однажды утром, тебе не хочется делать физические упражнения, читать книгу, ухаживать за волосами. Ты просто позволяешь себе эту лень.

Наташа Балабанова: Каждый день надо проживать счастливо, потому что его дальше может не быть Фото: Yuna Frame

- Как ваша депрессия повлияла на отношения с близкими?

- Плохо повлияла. Я считала, что не существует в этом мире человека несчастнее меня. Постоянные слезы и зависть, что у моего мужа есть работа, общение. А потом я сказала себе, что все, точка, я иду и достигаю цели. Пожалуй, каждому человеку надо прежде спрятаться в свою раковину, чтобы набраться энергии, сил, проанализировать и определиться. В моей депрессии был страх того, что я забыла свое ремесло, потеряла навыки, творческие способности. И этот страх, возможно, мешал мне сделать смелый шаг. Но когда я начала работать, то почувствовала свою индивидуальность и свои силы. В меня поверили мои клиенты. И эта вера в меня, как в специалиста, снова вернула меня к моим амбициям. Я очень быстро забыла о своей депрессии благодаря тому, что включилась в работу.

- Ваше состояние было заметно окружающим? Где скрывалось зерно проблемы?

- Я думаю, что нет. Я очень глубоко прятала это. О моем состоянии знал только муж. Но я вообще не могу сильно убиваться, потому что в глубине души я оптимист. Моя депрессия была связана с тем, что я не была востребована как человек, способный что-то делать для общества. Мне важна самореализация. Выход творческой энергии. Я в себе это чувствовала. И это давление выливалось в ежедневные слезы.

- Такие сложные переживания в дальнейшем заставляют воспринимать профессиональные вызовы, возможно и не без страха, но немного иначе?

- Так сильно я никогда не плакала. Но была еще одна ситуация, которая могла бы вызвать депрессию. Когда у меня уже был свой салон, нам нужно было за неделю покинуть помещение. Ты понимаешь, что у тебя есть команда, клиенты, но нет площадки, где ты будешь продолжать свою профессиональную деятельность. Но учитывая свой предыдущий опыт, а также помощь друзей и мою открытость, я прошла этот путь легче, чем в первый раз.

- То есть вы искали поддержки у близких людей?

- Я считаю, что надо делиться своими переживаниями. Это может быть профессионал-психоаналитик, психолог или близкий человек – мама, папа, дети. Но если мы говорим о тяжелой формой депрессии, то друзья мало что подскажут, надо обращаться только к специалисту.

- А кто для вас является тем человеком, к которому вы обращаетесь в трудные периоды?

- Это мои книги. Я всегда интересовалась психологией, философией. Опыт философов давал мне ответы на вопросы: "Кто я?", "Что есть главное?","Как найти свой путь?" или "На своем ли я месте?" Для меня в свое время стала открытием книга "120 философов" Таранова, где были короткие мысли людей, которые прошли тот же путь, и депрессию в частности. Мне было важно услышать "что делать, если". Например, Соломон говорил: "Все проходит, и это тоже пройдет". Жизнь настолько интересная, настолько разнообразна. Если ты откроешь дверь, выйдешь в парк, то природа может раскрыть для тебя этот мир по-другому. Но мы многое не успеваем замечать. Мы спешим, у нас много планов. Мы не замечаем даже депрессию. Социальный мир XXI века – конкуренция во всем. Кто красивее, кто более успешен, у кого больше лайков в Инстаграм – все это может стать причиной депрессии. Это так называемая гонка успешности, хотя на самом деле это темп жизни, который мы задаем. Поэтому важно найти свое место в жизни и сделать свою жизнь интересной, насыщенной.

Если мы успокоились на том, что мы нашли, это будет наша защитная кора от всех неприятностей. Если ты что-то не успел сделать сегодня, ничего страшного, это твоя жизнь, ты никуда не спешишь. С другой стороны, ты спешишь, потому что думаешь о возрасте. Но на каждом этапе жизни интересное по-своему: свои мысли, свое везение, своя прибыль. Не надо страдать, что ты что-то не успел сегодня, ты можешь сделать это завтра, если захочешь.

Наташа Балабанова Фото: Yuna Frame

- Имея такой опыт, как вы сегодня предупреждаете депрессию? Ведь в наше время, и правда, если не познавать самого себя, то можно снова попасть в "ловушку".

- Я честно признаюсь себе, что мне больно. Ведь каждый день приходит какая-то боль от несовершенства. Контроль над собой, над своими действиями, попытки быть лучше, чем я была вчера, дает мне необходимые шаги, чтобы не встречаться с этой болью. Я сама это регулирую и стараюсь не попадаться на удочку эгоизма.

Каждый день надо проживать счастливо, потому что его дальше может не быть. В депрессии есть суицидальные вещи, которые нельзя допустить. Надо помнить, что нам жизнь дана Богом, нам ее подарили наши родители, и мы не имеем права распоряжаться этой жизнью до момента, когда нам пора. Всегда надо стараться изменить свою жизнь к лучшему.

- К вам обращаются люди за помощью в трудные периоды?

- Это очень тонкий момент – задеть чужую боль. Если я замечаю в человеке ноты разочарований, желание любви, я это тонко чувствую и стараюсь общаться на приятные темы, заинтересовать, отвлечь. Надо действовать очень осторожно.

- А наблюдали вы когда-нибудь в вашем окружении человека, который был в депрессии?

- Таких людей не всегда заметно. Я думаю, что каждый из нас маскируется от своей депрессии, чтобы выглядеть сильным, успешным, радостным. И многие не ищут помощи. Человек находится в глубокой депрессии, потому что ему не хватает любви извне. Он себя не любит, не ценит, но хочет, чтобы его любил весь мир. И если этой любви нет, человек страдает, погружаясь в еще большую депрессию. В этой ситуации важно поработать не только с профессионалом, но и самостоятельно: чтобы определить, что именно тебя смущает, в чем твоя точка боли.

- Чему научила вас депрессия? Какими истинами вы можете поделиться с другими, чтобы поддержать их?

- Полюбить себя! Это легко сказать, но к этому надо прийти, через книги в частности. Любовь к себе появляется не потому, что ты сказал себе: я себя люблю. Нет, это другая любовь. Это принятие себя со всеми своими недостатками. Сакральный мир индивидуальности – очаровательный. Эта вера должна быть 100%. Когда ты полюбишь себя, тебе не нужна будет любовь извне. Мы не можем ходить и жалеть человека, который в депрессии, потому что все в руках самого человека. У каждого есть свобода. Этим надо гордиться, а с другой стороны – контролировать свои мысли, особенно негативные. Надо научиться позитивно мыслить. Утром делать зарядку, принимать холодный душ, как дополнительный адреналин для поднятия настроения. Рекомендую использовать ароматические масла, распространяя вокруг себя пространство запахов,это очень хорошо влияет на подсознание, сознание и создает определенную волшебную атмосферу. Готовить красивые завтраки с красивой сервировкой. Говорить себе и своему окружению как минимум двадцать хороших слов в день. Научиться отдавать любовь, которая уже есть в тебе. Когда ты кристаллизуешь себя в это состояние, ты сможешь сам себе помочь. Я помогала сама себе в различных ситуациях. Иногда ты должен пройти этот путь депрессии, чтобы прийти к себе. Полюбить свою жизнь, полюбить себя в этой жизни. Всегда можно начать свой чистый дневник, даже если когда-то ты разочаровался. Всегда есть шанс стать лучшим.

Беседовала Дарина Троцан

Ретушь: Дарина Лупинская

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