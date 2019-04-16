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Наташа Балабанова: Каждый из нас маскируется от своей депрессии, чтобы выглядеть успешным

Каждую среду мы будем рассказывать о том, как успешные люди боролись с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Наташа Балабанова
Наташа Балабанова
Фото: Yuna Frame

Наташа Балабанова – топ-стилист мирового класса, президент международной ассоциации топ-стилистов Intercoiffure Mondial в Украине и владелица салона красоты Natasha Balabanova. Наташа Балабанова рассказала свою историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"Апатичность есть у каждого из нас, даже у самого оптимиста. Ты просыпаешься однажды утром, тебе не хочется делать физические упражнения, читать книгу, ухаживать за волосами. Ты просто позволяешь себе эту лень. Я считала, что не существует в этом мире человека несчастнее меня. Постоянные слезы и зависть, что у моего мужа есть работа, общение. А потом я сказала себе, что все, точка, я иду и достигаю цели", – рассказала Наташа.

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По ее словам, в депрессии есть суицидальные вещи, которые нельзя допустить. "Надо помнить, что нам жизнь дал Бог, нам ее подарили наши родители, и мы не имеем права распоряжаться этой жизнью до момента, когда нам пора. Всегда надо стараться изменить свою жизнь к лучшему", – акцентирует Балабанова.

По мнению Наташи, каждый из нас маскируется от своей депрессии, чтобы выглядеть сильным, успешным, радостным.

"Человек находится в глубокой депрессии, потому что ему не хватает любви извне. Он себя не любит, не ценит, но хочет, чтобы его любил весь мир. И если этой любви нет, человек страдает, погружаясь в еще большую депрессию", – делится топ-стилист.

О том, что всегда есть шанс стать лучше, узнайте уже завтра, 17 апреля. Полное интервью с Наташей Балабановой читайте на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото – Дарина Лупинская

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депрессия стилист на пути к успеху Наташа Балабанова
Источник: Сегодня
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