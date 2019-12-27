Научный подход по воспитанию детей: пять важных подсказок родителям

Американская экономист собрала результаты исследований по наиболее важным вопросам молодых родителей

Как правильно воспитывать детей Фото: Pexels

В книгах для родителей часто говорят, что и когда важно делать с ребенком, но мало кто объясняет, зачем это нужно и чем обоснованы те или иные методы воспитания. Американка Эмили Остер, экономист Университета Брауна, написала книгу "Шпаргалка для родителей. Научный подход по воспитанию – от рождения до сада" от издательства Yakaboo Publishing.

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Эта книга обосновывается на научных исследованиях в тех или иных вопросах, которые возникают в первый год жизни ребенка: как приучить ребенка к горшку, когда выходить на работу, плюсы и минусы грудного вскармливания, совместный сон и много других важных вопросов, которые задают себе молодые родители.

Здесь вы не найдете прямых призывов что-то делать или наоборот – отказаться от того, что делаете. Просто у каждого действия есть научный ответ, который был получен путем различных исследований. А окончательное решение все равно принимают родители.

В первые месяцы после появления ребенка для молодых мамы и папы происходит переворот сознания и мировоззрения. Какую бы вы ни провели подготовку по изучению теории, практика всегда отличается. Бессонные ночи, непонимание, как взаимодействовать с ребенком, и восстановление после родов может выбить из колеи кого-угодно. Просто важно понимать, что все нормализуется, и очень скоро. И здесь Эмили рекомендует молодым родителям не забывать просить о помощи и заботиться не только о маленьком члене семьи, но и о себе. Остер поясняет, что нет единого наилучшего набора вариантов воспитания детей, и тем самым наделяет свою книгу успокаивающим действием на родителей.

Вашему вниманию пять полезных подсказок родителям по воспитанию детей:

1. Грудное вскармливание – не панацея

Считается, что кормление ребенка грудью позволяет заложить маленькому человеку хороший иммунитет, у таких малышей будет меньше риск аллергических высыпаний и ушных инфекций. Кроме того, в качестве плюсов грудного вскармливания Эмили называет снижение риска рака груди у мамы, послеродовой депрессии, а также эффективный метод похудения.

При этом Остер отмечает, что нет никаких научных подтверждений, что кормление ребенка грудью каким-то образом влияет на его уровень IQ.

2. Совместный сон с ребенком

Согласно данным различных исследований, совместный сон грудничка с родителями очень рискованная затея. В то же время другие исследования показывают, что совместный сон в одной спальне (не кровати) – хорошо для укрепления связи родителей и детей.

Эмили советует, когда ребенку исполниться несколько месяцев и наладится хоть немного сон, можно переводить его спать в отдельную комнату.

При этом автор книги остерегает родителей, что засыпать на диване с грудничком на руках очень опасно.

3. Когда маме выходить на работу

Принимая решение выходить на работу с маленьким ребенком или побыть в декрете подольше, важно руководствоваться не только тем, что будет лучше для ребенка, но и отталкиваться и от личного желания мамы и от того, как это повлияет на семейный бюджет. И при этом старайтесь вовсе не обращать внимание на то, что думают по этому поводу другие.

Когда маме выходить на работу после декрета Фото: Pexels

В книге Остер говорит о том, что есть статистика, согласно которой детям лучше, когда мама ненадолго уходит в декрет (указано без конкретного промежутка времени). В то же время можно найти крайне мало данных, которые свидетельствуют о каких-то позитивных или негативных последствиях для ребенка, если кто-то один из родителей сидит дома после декрета.

4. Приучение ребенка к самостоятельному ночному сну

По словам Эмили, различные исследования показали эффективность метода "дать ребенку выплакаться". Ученые говорят, что такой способ приучения детей к ночному сну дает положительные результаты для родителей в том числе. Он снижает депрессию и улучшает психическое здоровье мамы и папы.

В то же время нет никаких свидетельств о том, что эти методы имеют какие-либо негативные последствия для ребенка.

Кроме того, ученые утверждают, что успешными в этом плане могут быть различные методы и способы, главное – придерживаться последовательности в применении.

5. Ребенок влияет на отношения родителей

Существует два факта, которые влияют на снижение удовлетворенностью браком. Первый – неравноценное разделение обязанностей: женщины берут на себя большую часть домашних дел, даже если ходят на работу. Второй – меньше секса: партнеры с детьми реже занимаются любовью, а секс – влияет на ощущение счастья.

О том, что в парах с детьми меньше секса – документально подтвержденный факт. Особенно это проявляется в первые месяцы после рождения ребенка, но в целом пары чаще занимаются сексом до рождения детей, чем после. Причины несложно заметить – меньше времени, больше усталости, другие люди (то есть дети) в вашей постели.

И все же Остер отмечает, что у пар, которые были счастливы в браке до появления детей и планировали беременность, уровень счастья после рождения ребенка падает не так резко и довольно быстро восстанавливается.

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