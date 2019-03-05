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Назван гормон, отвечающий за любовь  и счастье

Именно этот гормон отвечает за создание доверительных отношений, привязанность и доверие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
Назван гормон, отвечающий за любовь и счастье
Назван гормон, отвечающий за любовь и счастье
Фото: Pixabay

За наши чувства и ощущения отвечают в том числе и гормоны! Ученые давно выявили гормон, который отвечает за привязанность, любовь, создание и поддержание близких связей, а также заботу. Это окситоцин. Нормальный уровень этого гормона в крови человека обеспечивает ему спокойствие, удовлетворение и чувство защищенности.

Британские ученые даже сравнили действие окситоцина с действием алкоголя – расслабляющее, слегка "опьяняющее" и успокаивающее. При недостатке же его наблюдается агрессия, повышается тревожность и неудовлетворенность. Соответственно, если хочется повысить уровень счастья – необходимо повысить уровень окситоцина. Как это сделать?

Обниматься чаще

Ученые утверждают, что пресловутые восемь объятий в день – не что иное, как способ выработать окситоцин. Также его уровень повышает любая физическая близость, включая секс, поцелуи, массаж и т.д.

Говорить комплименты

Комплименты и душевные разговоры также способствуют выработке окситоцина. Это может быть даже разговор с попутчиком или с посторонним человеком, главное – чтобы он приносил позитивные эмоции.

Находиться в дружественном коллективе

Слаженные коллективные действия: фанаты на концерте, болельщики на матче, члены большой спортивной команды и т.д. – все они, действуя слаженно в одном ритме, получают вброс окситоцина в кровь.

Медитировать

Медитация и молитва также способствуют повышению уровня окситоцина.

Завести питомца

Обнимая любимого хвостатого и заботясь о нем, мы испытываем счастье.

Поэтому, если вы часто проводите досуг в теплой компании друзей, медитируете, посещаете концерты любимых исполнителей, разговариваете и обнимаетесь с близкими, вы однозначно повышаете уровень счастья! Правда, как и любая передозировка, избыточный уровень этого гормона может иметь обратный эффект в виде агрессии, но как правило, это наблюдается у психически не здоровых людей.

Ранее мы писали о том, как победить тревожность: три простых способа.

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Источник: Сегодня
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