Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Назван самый желанный партнер для отношений

Любопытный опрос провели исследователи в Австралии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Ученые выяснили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам Фото: pixabay
Ученые выяснили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам
Фото: pixabay

Исследователи Жиль Жиньяк и Клар Старбак из Университета Западной Австралии опросили 214 студентов (из них 70% – девушки, средний возраст – 19 лет), чтобы определить, какие черты характера считаются самыми привлекательными среди молодежи. Им нужно было оценить такие качества в потенциальном партнере: красоту, ум, доброту и легкость в общении.

Вопросы формулировались следующим образом: сначала у респондентов спрашивали, насколько привлекательным для них будет партнер, обладающий указанными качествами на 1, 10, 25, 50, 75, 90 и 99% больше, чем люди в целом. Опрашиваемым нужно было указать привлекательность человека в баллах – от одного до шести.

Большинство женщин отмечают, что интеллект и простота в общении – это положительные качества для потенциального партнера. Но слишком умный или слишком общительный человек скорее отпугивает их.

И парни, и девушки считают все четыре качества положительными. Но слишком умные и слишком общительные мужчины оказались менее привлекательными, чем "середняки". Например, быть умнее большинства на 90% оказалось выгоднее, чем на 99%.

 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Кроме этого, мы писали, чего не стоит делать в определенном возрасте. Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.

Еще несколько материалов по теме:
Любовь с первого взгляда: психология отношений Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые счастливые люди Шесть способов понравиться кому угодно: секреты агента ФБР
Австралия опрос отношения психология характер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте

Популярные статьи

Сегодня, 07:45Стиль

Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Вчера, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

21 январяFun

21 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 январяАфиша

Съемки "Фантастических тварей 3" отложены

21 январяСтиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

21 январяШоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

21 январяТехно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Новости партнеров

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви
Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Йоланда Нефф — очаровательная чемпионка и лицо именитых брендов
Йоланда Нефф — очаровательная чемпионка и лицо именитых брендов
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік