Не делайте так: 10 способов разрушить отношения

Если человек вынужден постоянно притворяться, то долго в таких отношениях протянуть сложно

Мы живем в обществе, поэтому отношения, в том числе и романтические, которые складываются у нас с другими людьми, играют важную роль. Но есть вещи, которые способны разрушить любые отношения. Психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская специально для Сегодня.Lifestyle назвала 10 блоков в отношениях, которые могут их испортить.

Что может помешать отношениям, которые сначала были такими перспективными, пыталась выяснить героиня Кейт Хадсон в фильме "Как отделаться от парня за 10 дней". Давайте разбираться на ее примере. Для тех же, кто не смотрел этот фильм, будет отличная возможность открыть для себя что-то новое.

Какие блоки мешают отношениям Фото: pexels

1. Не просить то, что хотите

У каждого человека есть свои запреты. Они могут становиться блоками в отношениях. Один из таких запретов – это "не просить". Люди с такой установкой уверены, что незачем просить что-то у других, ведь все равно откажут. Страх быть отверженным настолько сильный, что толкает первым отвергать окружающих.

Героиня Кейт Хадсон – журналистка Энди Андерсон, со временем влюбляется в Бена Берри (героя Мэттью МакКонахи), но из-за обиды и страха, она отталкивает его. Ее статья становится косвенным путем выразить свои искренние чувства. Поэтому, если вам также трудно сломать запрет и попросить открыто, можно придумать другой способ сделать это более комфортно для себя.

2. Не разделять контроль

Отношения – это совместное управление. Конечно, это не исключает проявление инициативы, тут речь скорее идет об ответственности. В фильме эта тема раскрывается комически-преувеличено. У главных героев есть цели, у каждого своя. Они их не озвучивают, а попросту гнут свою линию. Это, в итоге, их чуть и не оставило у разбитого корыта.

3. Не выражать чувства

Этот блок присущ людям с запретом "не чувствуй". Дело в том, что они считают себя обязанными быть настолько сильными, что не могут позволить себе слабостей, в том числе такую, как проявление своих настоящих чувств.

Это можно наблюдать у Бена, который должен был влюбить в себя любой ценой героиню Кейт Хадсон. Он терпит и проглатывает все ее выходки, только чтобы она была с ним. Как думаете, если бы не это пари, сколько бы он мог это терпеть?

4. Невозможность быть собой

В фильме журналистка Энди Андерсон оказалась в ситуации, когда она не может быть собой. Она веселая и умная девушка, которая интересуется политикой, экономикой, спортом и хочет писать о серьезных вещах. Однако, для своего "эксперимента" Энди должна была играть роль капризной и недалекой барышни.

Все люди в какой-то мере носят маски – социальные роли. Дома мы родители или дети, на учебе – студенты, на работе – сотрудники фирмы, в кафе – мы посетители… Но что остается с нами всегда? Это стержень нашей личности, наш уникальный "почерк". Когда человек не может быть собой, а вынужден притворяться, долго в таких отношениях протянуть сложно.

5. Конкуренция за власть и контроль

Должно быть вы слышали о таком понятии как симбиотические отношения? Это когда люди зависимы друг от друга. Один человек в паре берет на себя роль лидера и весь контроль, а другой – полностью следует и покоряется. Разорвать такие отношения очень сложно, поскольку вторичная выгода может быть невероятно привлекательной. Однако, если люди в паре берут на себя одну и ту же роль – такой симбиоз называется конкурирующим.

В фильме Энди и Бен сильные личности и каждый тянет одеяло на себя. А их дуэт на приеме в конце фильма является красочной демонстрацией такого соревнования. Это история о том, что людям трудно быть вместе, но разойтись они тоже не могут.

6. Неспособность быть в отношениях

В том, чтобы уметь быть одному нет ничего плохо. Но возможен побочный эффект. Появляется установка быть сильным, что мешает затем строить близкие отношения с другими людьми.

Главные герои, с которыми мы знакомимся в фильме "Как отделаться от парня за 10 дней", воплощают образы сильных и независимых людей. Они получили высшее образование, каждый строит свою карьеру (настолько упорно, что оба оказались втянутыми в подобную авантюру), привыкли жить независимо, принимая свои решения, а встречи с противоположным полом для них, скорее, просто приятное времяпровождение. Поэтому важно учится быть в истинно близких отношениях с другим человеком – искренне, открыто, без прикрас.

7. Нежелание совместно работать над отношениями

Отношения – это совместная работа двух людей. На самом деле, она не каторжная и всепоглощающая, это ежедневные небольшие усилия и внимание, которое в итоге приводит к крепким отношениям.

Чтобы было понятнее, можно сравнить это со спортом. Каждодневные небольшие тренировки по 20 минут лучше одной интенсивной тренировки раз в неделю или того реже.

Энди и Бен обратились, например, к психологу, чтобы наладить отношения. Правда, цели у каждого были свои. Поэтому в их исполнении – это было скорее манипуляцией. Однако, я думаю, суть вы уловили. В паре важно проговаривать общее видение будущего, планы и цели, а затем работать над развитием отношений вместе.

10 способов разрушить отношения Фото: pexels

8. Не заботится о своем "хорошем Я"

Есть такая фраза "сегодня не мой день" или наоборот "сегодня я в ударе". Если откинуть фактор внешней ситуации, можно сказать, что человек в одни дни проявляет свои сильные позитивные качества, а в другие – все идет из рук вон плохо. Когда человек заботиться о себе, находится в ресурсном состоянии, то проявить свое "хорошее Я" будет больше шансов. Такое ресурсное состояние позитивно сказывается и на отношениях.

Так, изначально Бен проявлял свое "хорошее Я" – продумывал свидание, готовил ужин, был галантным. С течением времени, когда героиня Кейт Хадсон совсем нарушила его равновесие, он был жутко нервным и совсем не в состоянии строить дальнейшие отношения.

9. Брать на себя всю ответственность за отношения

Давайте представим отношения в виде комнаты. Со временем накапливается пыль и мусор. И оба партнеры должны быть готовы потратить время и силы, чтобы вместе убирать этот мусор и поддерживать там порядок. Ключевое слово – ВМЕСТЕ. Поэтому важно, чтобы в паре были общее видение и цели.

У наших героев цели были изначально разные. Каждый хотел построить карьеру за счет другого. Поэтому "убирать мусор" вместе у них не было никакой мотивации.

10. Не осознавать себя и другого

Кто я и чего хочу? Кто он/она и чего хочет? Найти ответы на эти вопросы достаточно трудно. Однако, если лучше понимать себя и другого, то больше шансов не погрязнуть в отношениях, которые совсем не для вас.

"Эти блоки – не четкая инструкция, как нужно делать, и не "советы от обратного". Это, скорее, подсказки, на что следует обратить внимание в отношениях, чтобы они развивались гармонично и счастливо. Поэтому узнавайте себя, мир и людей вокруг, прислушиваетесь к себе, работайте над отношениями, и у вас все получится", – подытожила психолог.

Как вернуть страсть в отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, почему важно позволять себе делать то, что хочешь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться