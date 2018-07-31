Не для развлечений: что HR ищут в ваших соцсетях

Треть рекрутеров готовы отказать соискателю, если на его странице присутствуют экстремистские публикации

Будьте осторожны с соцсетями. Фото: pixabay

Социальные сети – не только для развлечения. Теперь это еще и привычный инструмент для работодателей. Поэтому, публикуя очередной снимок с моря или безумной вечеринки, не забывайте о том, что их увидят не только друзья.

На что работодатели обращают внимание при просмотре соцсетей, выяснял Work.ua.

Не успел утихнуть скандал с увольнением украинской воспитательницы за фото в соцсетях, как кинокомпания Walt Disney Studios решила расторгнуть контракт с режиссером Джеймсом Ганном, снявшим фильм "Стражи Галактики". Все из-за его оскорбительных постов в Twitter, которые он писал еще в 2008-2011 годах, еще до подписания контракта со студией.

И это лишь два громких примера, когда соцсети вмешались в карьеру людей. Work.ua решил спросить у своих пользователей, какую роль играет страничка соискателя в приеме на работу.

66% опрошенных работодателей признались, что просматривают аккаунты соискателя в соцсетях, потому что такая страница может многое рассказать о кандидате. И лишь треть рекрутеров не заглядывают в соцсети, а довольствуются одним резюме.

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Да, у них уже есть резюме — ваш профессиональный портрет, но ведь коллектив состоит из людей, а им нужно уметь уживаться вместе. Большинство работодателей — 45% — хотят знать, что вы представляете собой как личность и чем интересуетесь кроме работы. 26% рекрутеров, которые заглядывают в соцсети, обращают внимание на фотографии соискателей. Треть заходят на ваши странички, чтобы подтвердить информацию из резюме, а 4% — смотрят с кем вы общаетесь.

В этом случае интересные увлечения, чувство юмора и фотогеничность будут вам на руку. Но социальный профиль может как сослужить хорошую службу, так и оставить вас с носом, то есть без работы.

Треть рекрутеров готовы отказать соискателю, если на его странице присутствуют экстремистские публикации. 23% — откажут, если им покажется, что человек не разделяет ценностей компании, а для 14% — поводом для отказа могут стать слишком откровенные фотографии кандидата на вакансию. Впрочем, 30% опрошенных работодателей сказали, что не откажут кандидату из-за записей на его личной страничке.

О том, что большинство работодателей просматривают аккаунты кандидатов в социальных сетях, знают 51% соискателей, а вот для остальных 49% — это неожиданность. При этом 13% кандидатов во время поиска работы перестраховываются и редактируют свои странички в соцсетях, а вот 87% уверены, что личное должно оставаться личным.

Несомненно, ваша страничка в соцсетях — только ваша. Но неизвестно, на какого работодателя вы попадете. Чтобы перестраховаться и создать у рекрутера хорошее впечатление, взгляните на свою страницу его глазами.

Посмотрите нет ли расхождений с вашим резюме? Нестыковки могут насторожить рекрутера, что вам совершенно не нужно.

Разберитесь в настройках видимости: все откровенно личные фотографии и записи лучше скрыть от широкой аудитории.

Проверьте, кто из ваших друзей отметил вас на фотографиях и публикациях. Если какие-то метки вас смущают, уберите.

Можно пойти еще дальше

Укажите настоящее имя, заполните разделы с работой и образованием, укажите ваши личные и профессиональные интересы, поставьте на профиль хорошую фотографию — попробуйте сделать ваш социальный портрет подробнее и понятнее для тех, кто вас не знает.

Проанализируйте свои публикации: насколько они соответствуют имиджу, который вы хотите сформировать на работе как профессионал. Если они совпадают, и вы в гармонии со своим виртуальным "я", то это здорово. Если нет — подумайте над своей активностью.

Чем больше у вас профессиональных контактов, тем выше вероятность, что на вас выйдет представитель компании-работодателя и по достоинству оценит ваш профиль. Человек, который налаживает публичные профессиональные контакты, всегда привлекает больше внимания.

Регулярно пишите что-нибудь о своей работе: человек, который готов делиться новостями о своей профессии и уделяет этому время вызывает уважение и интерес. А вот негативно отзываться о предыдущих работодателях не стоит.

Тем временем психолог пояснил, почему вредно заниматься все время только чем-то "полезным". По словам Михаила Лабковского, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет.