Не для слабаков: четыре работы, которые сделают вас непобедимым

Любой бизнес — это продажи, в той или иной степени

Быть кассиром - еще та работа. Фото: pixabay

Есть определенный вид работ, после которых ничего не страшно. Есть профессии, которые превращают вас в суперспециалистов.

Work.ua составил список работ, которые подготовят вас к любым карьерным сюрпризам. Если вы уже через все это прошли, не вздумайте скрывать такой подвиг на собеседовании, тут есть чем гордиться. Если еще нет — возможно, стоит попробовать.

Свободная касса

Наверное, нет работы сложнее, чем сети быстрого питания. Но именно в них легче всего начать зарабатывать первые деньги и опыт, которым есть повод гордится. Ведь он говорит о целеустремленности и стрессоустойчивости работника, а также может свидетельствовать о том, что тот не боится трудностей.

Менеджер по продажам

Любой бизнес — это продажи, в той или иной степени. И практические знания о психологии продаж пригодятся каждому. К тому, же профессия вырабатывает привычку работать на результат, ведь большинство менеджеров по продажам руководство мотивирует процентами. Пройдя через все это самостоятельно, в дальнейшем будет легче объяснять сотрудникам свои ожидания от них.

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Специалист отдела клиентской поддержки

Общаться с разъяренными клиентами — удовольствие сомнительное, но этот опыт научит справляться с эмоциями и сглаживать конфликты лучше любого тренинга. К тому же, анализируя количество клиентских жалоб и их характер, общаясь напрямую с потребителем, менеджер по работе с клиентами внести предложения об улучшении услуг или товара и продвинуться по карьерной лестнице.

Кассир

Опыт в сфере продаж и работы с клиентами — это замечательно. Но одно дело общаться с людьми по телефону и быть готовым в любой момент бросить трубку, если ярость клиента выльется за рамки адекватного, и совсем другое — встретиться с бушующим посетителем лицом к лицу. Тут уж, если что, прятаться вам некуда. Придется учиться мыслить стремительно и мгновенно разбираться с ситуациями различной степени сложности. К тому же перестанете пугаться не только людей, но и денег, и материальной ответственности. В общем, опыт работы кассиром, несомненно, полезен.

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