Не лишний вес и не размер груди: названа главная проблема всех женщин

Ицхак Пинтосевич рассказал несколько лайфхаков для самомотивации женщин

Женщинам нужно научиться меньше думать Фото: Pexels

Женщинам нужно перестать много думать и много сомневаться. Об этом рассказал эксперт по личностному росту и саморазвитию Ицхак Пинтосевич на Youtube-канале психолога Светланы Керимовой.

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По его словам, именно это и является главной проблемой женщин. А не наличие лишнего веса, размер груди или другие подобные вопросы, которые принято считать насущными проблемами прекрасной половины.

Ицхак советует первое, что нужно сделать женщинам, это составить списки маленьких действий, шагов, его еще называют чек-лист. Туда нужно вписать все те действия, которые вы должны исполнить в течение дня. И когда вы ставите галочки возле каждого выполненного задания, то это способствует выработке дофамина – гормона счастья.

Так у вас под рукой будет правильный инструмент, который поможет разгрузить мозг от постоянных раздумий и приблизиться к своей главной большой цели.

Ицхак также поделился небольшим лайхаком, как заставить себя сделать то, чего тебе не хочется.

"Все ваши действия просто умножьте на 100. Лежите на диване и умножаете на 100 – ничего не поменяется. А если сделать то же самое с каким-то полезным действием, то вы непременно получите хороший результат", – пояснил он.

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