Не по стандарту: что такое бодишейминг и его психология

Осуждение чужой внешности – это грубое нарушение личных границ другого человека

Любите себя и свое тело. Фото: getty images

Каждый человек сталкивался с критикой и осуждением. Одно дело? когда это касается профессиональных навыков, но что если речь идет о твоей внешности? И если раньше такие выпады были редкими, то теперь они буквально везде.

Бодишейминг, или осуждение внешности, – новый бич современности. Но кто и почему стыдит других и как от этого защититься?

Почему бодишейминг – это плохо

1. Все меняется. И стандарты красоты тоже

Во все времена стандарты красоты были разными. Когда-то румяные щеки были мечтой любой девушки, а теперь все мечтают о высоких скулах. Наше понятие о красоте зачастую навязано нам образами, которые мы видим в СМИ и на больших экранах. Поэтому нет стандартов и идеала. И осуждать кого-то за выход из несуществующих рамок не имеет никакого смысла.

2. Внешность другого – его личное дело

Кому по факту мешает попа Ким Кардашьян? Ей, по всей видимости, нет. А это самое главное. Если вам комфортно в вашем теле, это прекрасно. Других оно не должно волновать. Осуждение чужой внешности – это грубое нарушение личных границ другого человека. И все эти "я желаю тебе добра" или "ну я же правду говорю" — просто прикрытие бесцеремонного вмешательства в чужую жизнь. Это ненормально и точка.

3. Наша красота – в нашей разности

Представим, что все люди рождаются абсолютно одинаковыми по "стандарту красоты". Всем жилось бы лучше? Сомнительно. Наша красота – в нашей индивидуальности. Только задумайтесь: вы – единственная в своем роде. Такой больше не существует и существовать не будет. Если миру мы были бы нужны одинаковыми, то он нас такими бы и создал. Но ему нужны вы, именно такая как сейчас со всеми вашими плюсами и минусами.

4. Бодишейминг – причина психологических травм

Женщины с лишним весом имеют в два раза больше недиагностированных болезней. Думаешь, причина этого – лишние килограммы? А вот и нет. Такие женщины элементарно не ходят к врачам, боясь весов и скрытого осуждения. Такие результаты показало исследование бодишейминга Американской асоциации психологов. Сложно даже представить реальные масштабы этого бедствия.

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Кто и почему стыдит других

Ни для кого не секрет, что знаменитости страдают от бодишейминга больше всего. Стоит открыть фото в купальнике любой звезды в соцсетях, и мы узнаем такие эпитеты и сравнения, какие не приснятся и в страшном сне. Но что побуждает людей уделять свое драгоценное время написанию таких комментариев?

Очень часто бодишеймеры – это люди с низкой самооценкой. Ища недостатки у других, они пытаются поднять собственную значимость. Так они кормят своего "черного волка". Особенно им не нравятся люди успешные. Их внутренняя неуверенность растет и выливается в открытую агрессию. Такие люди очень часто прячут свое лицо, прикрываясь фейковыми или пустыми страницами в социальных сетях.

Как защититься от бодишейминга

"Я замечательная! Это абсолютно меня не волнует. Это свободный мир. Говорите, что хотите" — ответила певица Келли Кларксон на выпады о своем теле после беременности в Твиттер.

"Я не идеальная, но я никогда не приспособлюсь к вашим худым стандартам, извините" — запостила в свои соцсети Ким Кардашьян.

"Я не собираюсь меняться. Оставайтесь или уходите. Целую" — так постояла за себя звезда "Красотки на всю голову" Эми Шумер.

Последуй их примеру. Посмейся над острыми выпадами, проигнорируй их или ответить – выбор за тобой. Главное – не позволь им засесть у тебя в голове!

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