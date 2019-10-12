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Не раздражай меня: почему мы ненавидим

От всплесков злости до полного антагонизма: чем грозит ненависть

Гнев, злость и ненависть — одни из самых опасных эмоций. Это ржавчина, которая медленно отравляет всю кровь и съедает изнутри. Но отличаются ли они между собой и чем именно? Очевидно, что гнев и злость — это начальная форма того, что со временем имеет все шансы разрастись до объемов всепоглощающей ненависти.

Кое-кто имеет "короткий всплеск" и моментально взрывается приступами гнева и ненависти, нередко минуя стадию раздражения. Другие могут испытывать только раздражение: какой бы ни была провокация, они никогда не свирепствуют по-настоящему.

Известный украинский психолог и кандидат философских наук Наталия Холоденко по этому поводу отмечает: "У каждого человека скорость реакции на раздражитель будет разной, поскольку это обусловлено естественными особенностями работы нервной системы. Тип темперамента определять скорость и силу противодействия. Например, холерики по типу темперамента потенциально агрессивные".

Тот, у кого в сердце живет ненависть, находясь рядом с объектом своей антипатии, переживает определенные ощущения и физические изменения в организме. Здесь Наталья Холоденко отмечает: "Когда человек испытывает ненависть — в его теле происходят гормональные изменения, также повышается сердцебиение, давление и другие физиологические изменения, функция которых —включить защитные механизмы. Внешне она может проявляться в напряжении мышц шеи, сжатии губ, покраснении на лице и шее, сжимании пальцев рук в кулак. Ненависть легко может перерасти в аффективное состояние, когда человек не может контролировать свои действия, поэтому стоит уметь "сбрасывать" состояния агрессии через тело (бег, крик, рисование своих эмоций, битье груши). Она всегда делает человека сильнее физически: в этом состоянии удар или скорость бега будет в среднем на 30% больше".

Некоторые люди получают большое удовольствие от агрессии и своего гневного поведения. Они наслаждаются атмосферой конфликта, обменом недружественными жестами и словами, а иногда и ударами во время драки. И пока точно не известно, нормально это или характерно только для людей с садистскими наклонностями. Однако многие люди испытывают и недовольство собой после всплесков агрессии. Таким может быть их правило жизненной философии или стиля работы. Они обеспокоены возможностью потери контроля над импульсами, которые заставляют их чувствовать ненависть.

Определив причины ненависти, можно не только контролировать масштабность эмоции, но и научиться самостоятельно справляться с ней. Американский психолог и признанный специалист в распознавании лжи Пол Экман определил несколько толчков гнева, а затем и корня ненависти. Первым из них ученый называет фрустрацию, то есть нервное истощение, вызванное многочисленными препятствиями и помехами продвижению к цели. Наблюдение за человеком, который делает что-то вразрез с вашими главными моральными ценностями, тоже могут стать причиной ненависти. Скажете, что нет? Вспомните об этом в следующий раз, когда увидите на улице, как взрослый наказывает ребенка с недопустимой с вашей точки зрения строгостью.

Некоторым людям свойственно отвечать на ненависть той же ненавистью, хотя в большинстве случаев такая взаимность проявляется при отсутствии очевидных причин. Также поводом для антагонизма может стать банальная неспособность человека соответствовать вашим ожиданиям. Это кажется смехотворным, но чаще всего тот клубок ненависти начинает расти именно после неозвученных вовремя и несбывшихся надежд.

И все же, почему мы ненавидим? Впервые на глобальном уровне этот вопрос подняли американский кинорежиссер Гета Гандбхир, которая была номинирована на три награды "Эмми", и ее коллега Сэм Поллард. Продюсером их сериала на 6 эпизодов под названием "Почему мы ненавидим?" стал Стивен Спилберг. Премьера ленты состоится 13 октября в 23:00 на Discovery Channel. Этот документальный сериал обещает ответить нам на все вопросы ненависти, которые сейчас очень волнуют общество. В частности, в одном из интервью Гета рассказывала об исследовании мозга, которое проводили их ученые. Так, по ее словам, есть определенные участки мозга, которые активируются или деактивируются в зависимости от эмоции, которую мы ощущаем. Так, например, когда вы обесцениваете и унижаете кого-то, некоторые части мозга прекращают быть активными. В этом случае такие участки теряют связь с вами, вновь включается, когда мы чувствуем, что связаны с тем, о чем или о ком думаем.

Ненависть — это наиболее разрушительное аффективное явление в истории человеческой природы. Жаль, что от него еще не придумали панацею, поэтому нам остается меньшее — быть человечными и доброжелательными, подходить к решению всех вопросов с холодным умом и чистым сердцем, потому что, как говорят, от любви до ненависти...

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