Не родись красивой: почему красивым женщинам не везет в любви

Часто причиной одиночества красивых женщин является боязнь потенциальных ухажеров сделать первый шаг

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Известная фраза "не родись красивой, а родись счастливой" довольно правдива. Ведь не все женщины, обладающие завидными внешними данными могут назвать себя счастливыми.

Почему-то чем проще женщина выглядит, тем большего успеха она добивается среди представителей противоположного пола.

Вашему вниманию пять основных причин, почему красивым женщинам не везет в любви:

1. Высокие требования к партнеру

Как правило, красивые женщины настолько привыкли к повышенному вниманию со стороны, что соглашаться строить отношения с первым, вторым или пятым поклонником, для них слишком банально. "Раз уж есть такой выбор кавалеров, значит, я стою многого", — думает красотка, надеясь встретить некого принца. А на деле получается, что принца, о котором она мечтает, не существует, так как все люди обладают определенным количеством недостатков, с которыми красотки, к сожалению, мириться не хотят.

2. Нежелание подстраиваться

Красивые женщины чаще всего являются обладательницами несладкого характера. Они зачастую эгоистичны и абсолютно не умеют приспосабливаться к людям. Из-за этого адекватные мужчины, не выдерживающие давления, уходят от красивых дам, а с мягкотелыми мужчинами, которые готовы терпеть выходки красавиц, их избранницам не интересно. Вот такой замкнутый круг вырисовывается.

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3. Боязнь знакомства

К счастью, не все красивые дамы наделены сложными характерами. Среди них есть и те, кто адекватно оценивает происходящее и готов приступить к построению новых отношений, да вот только желающих не так уж и много. Часто причиной одиночества красивых женщин является боязнь потенциальных ухажеров сделать первый шаг в сторону понравившейся дамы. К слову, это довольно распространенное явление, когда мужчины побаиваются красавиц, заочно полагая, что знакомство с ними обречено на провал.

4. Высокие требования к себе

Как ни парадоксально, но существует немало примеров, когда красивая женщина настолько погрязла в своих страхах и комплексах по поводу внешности, что любого потенциального жениха она бессознательно начинает отталкивать, заранее настраивая себя на то, что он достоин большего. А практика показывает, что красивые женщины гораздо чаще посредственных дам страдают от комплексов, которые, как правило, являются надуманными.

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5. Детские неправильные установки

Иногда красивые женщины страдают синдромом отличницы, развитым на фоне высоких требований со стороны одного из родителей. Девочки, которых родители с детства приучали к победам и к выбору только самого лучшего, нередко во взрослой жизни так и остаются в активном поиске до самой старости. В таких женщинах может подсознательно быть заложен страх перед родителями, которые не одобрят их выбор. К счастью, все детские травмы и проблемы благополучно излечиваются психологами. Достаточно лишь найти толкового специалиста, который поможет найти истинную причину несостоявшейся личной жизни.

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