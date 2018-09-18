Неожиданно: как конфликты могут улучшить ваши отношения

Хорошие ссоры, как хорошие отношения, – это умение отдавать и принимать

Будьте терпимее. Фото: pixabay

Идеальных отношений не существует. Каждая пара выстраивает свою манеру общения, поведения и даже ссор. Но чтобы разрешить свои внутренние конфликты, важно научиться "правильно сражаться". Оказывается, что это позволяет улучшить свои отношения и сделать их более прочными и стабильными.

Психологи проясняют некоторые моменты, когда ссоры могут действительно укрепить ваш союз.

1. Вы контролируете свой темперамент

Вы должны контролировать свой темперамент, когда спорите с партнером. Слишком яростные ссоры могут привести к вспышкам ярости и обидным словам, поскольку люди склонны становиться чрезмерно эмоциональными в гневе. Контролируйте себя, чтобы не взорваться. В такие моменты сразу останавливайтесь и говорите, что вам нужно время, чтобы остыть.

Делайте тайм-ауты в разгар бурной и напряженной дискуссии. Тайм-аут – это эффективный поведенческий инструмент для управления гневом. Например, партнеры могут заключить "официальное соглашение", в котором подробно описан такой тайм-аут, и использовать его каждый раз во время ссоры. Конфликты разрешаются намного эффективнее, когда у обоих людей холодные головы. Кроме того, тайм-ауты также дают партнерам возможность лучше увидеть проблемы, им становится легче организовывать свои мысли и находить рациональные идеи.

2. Вы по очереди излагаете свои аргументы

Хорошие ссоры, как хорошие отношения, – это умение отдавать и принимать. Пары, которые "ссорятся правильно", всегда знают, что они должны дать друг другу возможность выразить свои чувства и мнения, вызывающие трения. Партнеры, уважающие друг друга, делают ставку на то, чтобы не прерывать, своего оппонента, когда он высказывается. Вы пытаетесь доминировать и контролировать ситуацию, если перебиваете своего партнера во время ссоры, вместо того, чтобы пытаться понять другую сторону ситуации.

3. Вы слушаете друг друга

Хорошие коммуникативные навыки также требуют навыков слушания. В успешных отношениях, когда один человек говорит, другой внимательно слушает, чтобы понять заботы и тревоги своего партнера. Люди с хорошими навыками слушания более проницательны и открыты для другой стороны.

Кстати, активное слушание работает не только в личных отношениях, но и во всех других сферах жизни. Этот навык позволяет парам признавать и принимать мнения и чувства друг друга, даже если их мнения различаются. Слушание создает позитивную атмосферу, которая избавляет обоих людей от необходимости занимать оборонительную позицию. При этом пары могут продуктивно разрешать свои противоречия и разногласия.

4. Вы знаете, когда использовать юмор

В конфликтах обычно затрагиваются весьма серьезные вопросы, но чувство юмора может помочь снять напряженность в обострившейся ситуации. Однако шутки должны быть добрыми, а не самоуничижительными или же направленными на то, чтобы уязвить вторую сторону. Успешные пары, которые уважают чувства друг друга, используют юмор, чтобы успокоиться самим и успокоить своего партнера. Это один из способов сказать своей второй половине, что даже когда они расстроены и злятся, они по-прежнему любят и ценят друг друга.

5. Вы никогда не проявляете неуважение

Ссоры, которые включают в себя критику, сарказм, оскорбления, закатывание глаз и другие виды поведения, демонстрирующие презрение, не несут в себе никакого конструктива. Помимо того факта, что вы никогда не сможете "отменить" свои обидные слова и жесты, грязные методы борьбы могут быть разрушительными для отношений и иметь долгосрочные последствия. Они порождают обиды и проблемы с самооценкой. Партнеры, которые "ссорятся по правилам", знают, что они являются частью одной команды. Тогда зачем стараться уязвить и унизить друг друга, проявляя крайнее неуважение?

6. Вы учитесь извиняться

Почему извинения столь сложны для некоторых людей? Дело в том, что когда человек просит прощения, он понимает тот факт, что он причинил своему партнеру боль. Успешные пары не боятся говорить друг другу слова извинений. Извинения также помогают парам снять свою "защитную броню" и стать более понимающими и лояльными друг к другу.

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