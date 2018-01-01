Неравные отношения: что сводит с ума молодых парней от женщин постарше

Сейчас никого не смущает, если женщина старше избранника на пять-восемь лет

Любите и будьте счастливы. Фото: pixabay

По статистике, треть женщин в возрасте за 35 встречается с мужчинами, которые моложе их на 7–10 лет и больше.

Несмотря на всеобщий скепсис и осуждение, неравный в смысле возраста роман может стать самым счастливым временем в жизни. Причем, как ни удивительно, для обоих партнеров.

Сейчас никого не смущает, если женщина старше избранника на 5–8 лет. Согласно опросам, проведенным психологами, молодые мужчины признались, что именно их сводит с ума в отношениях со зрелыми дамами, передает Лиза.

Секс — дас ист фантастиш!

Что в этой паре точно будет отлично, так это секс. Зрелая женщина – идеальная партнерша для молодого парня, ведь у мужчин пик половой активности – до 30 лет, а у женщин – после 30 (причем многие дамы не успокаиваются вплоть до климакса, а то и после оного). Поэтому градус страсти будет запредельным. Не то что со ровесниками.

Мужчины "за сорок" вместо секса охотнее пойдут в кино или на рыбалку, забыв, что партнерша в сорок пять – ягодка опять. И что ее надо ублажать не только комедиями и ухой. Молодая девушка тоже может проигнорировать сексуальные призывы партнера-ровесника – ее либидо еще спит: она вроде и не против, но и не особо за. И выбирая между сексом и кино, тоже, скорее всего, выберет кино.

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Зато женщина в возрасте охотно поддержит эротические фантазии молодого партнера, да еще подкинет пару своих идей. В сексе взрослая женщина ведет себя раскованнее, чем молоденькая девушка. В постели она активна, искусна и неутомима, что приводит в восторг ее партнера. А уж когда он видит, какое наслаждение она получает от его ласк, ему хочется осыпать ими избранницу больше и больше.

Стиль, ухоженность, зависть окружающих

Как признаются молодые любовники, их подруги постарше всегда отлично выглядят, уверены в себе, умеют выигрышно себя подать. В этом они выгодно отличаются от закомплексованных ровесниц, которые вечно переживают по поводу веса, прыщей и по полдня выбирают, что надеть на свидание. Кроме того, статусная женщина сразу поднимает авторитет молодого мужчины в глазах его ровесников.

Женщину связь с молодым омолаживает лучше уколов красоты, спортзала и подтяжек вместе взятых. Во-первых, приятно осознавать, что ты в 40 можешь вскружить голову 25-летнему. Во-вторых, выброс половых гормонов стимулирует образование веществ, препятствующих появлению морщин. Кроме того, сексуально активные личности активны и по жизни: у них здоровее сердце и сосуды, они чаще улыбаются и меньше подвержены стрессам и депрессии. Роман с молодым – нечто вроде комплексного антиэйдж-ухода, приятного и полезного.

Интересное общение, помощь и поддержка

Зрелая женщина, как правило, интересная собеседница. Она не требует, чтобы с ней носились, как с маленькой девочкой, она обладает выдержкой, умеет относиться к ситуации с юмором, может выслушать, ободрить, подсказать что-то полезное.

Так что ее избранник не внакладе – ему лестно осознавать, что им заинтересовалась умная, красивая, успешная женщина и благодаря ему выглядит счастливой и молодой. К тому же его партнерша еще и преданный друг – поймет, поддержит, поможет.

Легкость отношений

Эту привлекательную сторону отношений с дамой постарше отметили 80% респондентов. И, главное, такое мнение разделяют и дамы: мужчина, который младше вас, не будет постоянно упрекать, наставлять вас на "путь истинный" и всячески ограничивать ваши действия. Он относится к жизни намного проще, поэтому вместе с таким будет веселее и проще.

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Каковы долгосрочные прогнозы таких отношений? Статистика говорит о том, что 53 % браков, в которых являются ровесниками муж и жена, уже через пару лет распадаются. Особенно это свойственно молодым парам. А в Западных странах неравные браки, где женщина старше мужчины на 10 (и более) лет, уже давно считаются нормальным явлением и это даже модно. В среднем, такие отношения держатся пятнадцать лет. Но есть пары, живущие вместе и 20, и 30 лет.

Тем временем психолог рассказал, что мешает получить удовольствие в постели. По словам Михаила Лабковского, для невротиков, секс – это еще одно напоминание о нелюбви к себе.